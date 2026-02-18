Chainsaw Man si avvicina a un momento cruciale: le parole dell’editor accendono l’attenzione dei fan

Chainsaw Man sta attraversando una fase delicata e importante del suo percorso, e a dirlo non sono teorie dei fan o speculazioni sui social, ma l’editor Shihei Lin. Secondo quanto dichiarato, il manga di Tatsuki Fujimoto si sta avvicinando a un punto cruciale della sua storia. Nessun dettaglio concreto, nessuno spoiler mascherato: solo la conferma che quello che stiamo leggendo adesso non è un passaggio qualunque.

Ed è proprio questo a rendere la cosa interessante. Chainsaw Man non è mai stato un manga facile da incasellare o prevedere. Fin dall’inizio Fujimoto ha giocato con le aspettative, ribaltando strutture narrative, cambiando tono all’improvviso e portando i personaggi in direzioni spesso scomode. Sapere che siamo vicini a un momento chiave non significa necessariamente “finale”, ma suggerisce che qualcosa, nel modo in cui la storia si muove, è destinato a cambiare.

Negli ultimi capitoli, il clima del manga è diventato sempre più strano, a tratti inquieto. Le relazioni tra i personaggi sembrano instabili, le motivazioni non sono mai del tutto chiare e Denji, come sempre, si trova a oscillare tra desideri semplicissimi e conseguenze enormi. È quella sensazione costante di equilibrio precario che rende Chainsaw Man così difficile da mollare, perché ogni capitolo potrebbe essere quello che sposta tutto.

Le parole di Shihei Lin arrivano anche in un momento particolare per il manga, che continua a dividere, sorprendere e far discutere. C’è chi ama questa seconda parte per la sua lentezza apparente e chi la vive come un accumulo di tensione pronto a esplodere. In entrambi i casi, l’idea che ci si stia avvicinando a un nodo centrale rende l’attesa ancora più carica.

Una cosa è certa: Fujimoto non è un autore che usa certe dichiarazioni a caso. Se si parla di “punto cruciale”, è probabile che stiamo entrando in una fase in cui i temi, le scelte e le conseguenze inizieranno a pesare davvero.

Per ora non resta che continuare a leggere, capitolo dopo capitolo, con quella sensazione tipica di Chainsaw Man: sapere che qualcosa sta per succedere, senza avere la minima idea di cosa sarà.