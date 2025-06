CEIPA Music Awards Japan 2025: trionfa “Bling-Bang-Bang-Born”, premiata anche “Idol” di YOASOBI

L’edizione 2025 dei CEIPA Music Awards Japan si è conclusa con grandi sorprese e conferme. L’evento, tra i più prestigiosi del panorama musicale giapponese, ha celebrato ancora una volta il profondo legame tra musica e anime, premiando le produzioni che hanno lasciato il segno nell’ultimo anno.

Creepy Nuts dominano la scena

A dominare la serata è stato il duo hip hop Creepy Nuts, che con la travolgente “Bling-Bang-Bang-Born”, opening della seconda stagione dell’anime “Mashle: Magic and Muscles”, ha conquistato ben otto riconoscimenti, tra cui il più ambito: Miglior Brano dell’Anno. La canzone ha spopolato in Giappone e all’estero grazie al suo ritmo irresistibile e al suo videoclip virale, diventando un fenomeno anche su TikTok e Spotify. L’esibizione live dei Creepy Nuts durante la cerimonia ha infiammato il pubblico, suggellando un anno straordinario per il duo.

YOASOBI premiati per “Idol”

Altro momento clou della serata è stato il premio per Miglior Sigla Anime, andato a “Idol” di YOASOBI, brano di apertura dell’anime “Oshi no Ko”. La canzone, già campione di vendite e di streaming, ha accompagnato con intensità e mistero l’esplosivo debutto dell’anime, contribuendo al suo successo internazionale. Il progetto YOASOBI, noto per trasformare racconti in musica, ha così ottenuto un ulteriore riconoscimento per la sua capacità di fondere letteratura, animazione e sound design.

Finalisti di alto livello

Tra i finalisti di quest’anno figuravano anche Mrs. Green Apple, gruppo pop-rock ormai consolidato nella scena musicale giapponese, e 10-FEET, celebre per la loro energia punk e le colonne sonore di anime come “Tokyo Revengers”. Sebbene non abbiano portato a casa premi principali, la loro presenza tra i finalisti testimonia l’altissima qualità e varietà musicale del Giappone contemporaneo.

Anime e musica: un legame sempre più forte

I CEIPA Music Awards 2025 si confermano così come un importante termometro dell’intersezione tra anime e musica pop, in grado di riconoscere i brani che non solo accompagnano le storie animate, ma che restano impressi nell’immaginario collettivo di milioni di fan.