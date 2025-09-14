C’è spazio per me? | Recensione

Lo spazio è una dimensione che ognuno conosce. C’è quello che ci circonda e che riusciamo a vedere nella notte più profonda quando il cielo è pieno di stelle. Quella che ci separa gli uni dagli altri. Quello che ci divide dai luoghi che vogliamo vedere e che colmiamo con mezzi per coprirlo nel più breve tempo possibile. Lo spazio sonoro, quello visivo ma anche lo spazio occupato da oggetti, colori e forme geometriche. Insomma, proprio lo spazio, è l’argomento del libro di cui andremo a parlare oggi. C’è spazio per me?, è un albo illustrato scritto da Fabrizia Scorzoni, illustrato da Alice Azario e pubblicato da Storiedichi Edizioninel gennaio 2025.

Come dicevamo, questo albo illustrato esplora i tanti significati della parola “spazio”. Ci troviamo di fronte ad un classico libro lista in cui però abbiamo tutta una serie di informazioni ed aneddoti riguardante lo spazio in tutte le sue infinite declinazioni. Attraverso un linguaggio chiaro e immediato andremo all’esplorazione dello spazio. Non come astronauti. Ma come dei viaggiatori dimensionali ci ritroveremo ad osservarlo non solo inteso in senso oggettivo, ma per riflettere su temi quotidiani, come il rispetto dello spazio personale, la distanza tra le persone e l’importanza di dare spazio alle idee e alla fantasia. Insomma un viaggio a tutto tondo che ci porta a conoscere meglio noi e anche gli altri con cui condividiamo lo spazio che ci circonda.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Il testo di Fabrizia Scorzoni è poetico e armonioso. Il lettore viene subito catturato dalla curiosità e avvolto dal fascino della lettura di un argomento tanto particolare quanto vasto. Man mano che si procede il piacere della scoperta e della conoscenza aumentano. Perchè il termine spazio ha davvero tante declinazioni e sfumature. Abbracciano infatti dalle più pratiche a quelle filosofiche e sociali. Tutti argomenti piuttosto complessi ma che vengono affrontati in maniera leggera e delicata, grazie ad un testo semplice e molto scorrevole. Il tutto scritto in stampatello ad alta leggibilità. Pagina dopo pagina la curiosità, il coinvolgimento e il divertimento aumentano, fino al lasciar spazio alla fantasia.

Alice Azario realizza delle illustrazioni che sono perfettamente funzionali al testo. La composizione, i colori, e tutti gli elementi utilizzati per arricchire le pagine, rendono il testo ancor più leggero e intrigante. Le sue illustrazioni riempiono le pagine e rendono ogni declinazione dello spazio interessante e interattiva. Ad accompagnarci in questa lunga avventura, troviamo una bambina che ci mostra, di volta in volta tutte le varie interpretazioni dello spazio, in maniera vivace e descrittiva.

Questo è il secondo libro che recensiamo di Storiedichi Edizioni. Per chi non la conoscesse, si tratta di una casa editrice indipendente nata nel gennaio 2023 a Venezia, specializzata in libri e albi illustrati. Storiedichi Edizioni ha come obiettivo quello di invitare i lettori all’avvicinamento ai cicli della natura. La riscoperta del nostro tempo, dell’osservazione e apprezzamento della bellezza che ci circonda. Sulla base di ciò, questa casa editrice realizza libri in carta ecologica FSC e sostiene progetti legati alla sostenibilità ambientale e all’impegno sociale. Come si nota da questo albo, ma come anche nell’altro che avevamo recensito, Bravo, avocado!, possiamo notare una grande cura per la confezione e la qualità di stampa.

Conclusione – C’è spazio per me?

C’è spazio per me? è un albo che racconta di spazio e di spazi. Lo fa in maniera non didascalica, ma poetica, armoniosa e dal grande respiro emotivo. L’incedere leggero e spensierato del libro accompagna passo passo il lettore attraverso un mondo di possibilità dove lo spazio è un elemento imprescindibile che scandisce l’intera nostra esistenza. La lettura è quindi disseminata di tanti piccoli messaggi dal chiaro segno positivo. Il testo e le illustrazioni infatti riescono a trasmettere bene tutte le diverse interpretazioni dello spazio. Lo fa avvalendosi di una protagonista in cui il giovane lettore può facilmente immedesimarsi.

C’è spazio per me? diventa quindi un ottimo strumento per avvicinare i più piccoli alla divulgazione scientifica ma anche sociale, unendo la conoscenza, la curiosità e la creatività in modo divertente ed accattivante. In conclusione, si tratta di un albo illustrato assolutamente consigliato per i bambini molto curiosi che amano spaziare nella conoscenza e sono pieni di domande sui pui disparati argomenti. Una lettura che però è adatta anche gli adulti che possono riflettere su le tante sfumature che accompagnano il termine spazio. Con tutti i possibili risvolti che incidono nella nostra vita di tutti i giorni.