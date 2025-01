Castlevania: Nocturne: la seconda stagione risolve il design retcon di un personaggio

La seconda stagione di Castlevania: Nocturne è elettrizzante e ha migliorato notevolmente una già eccellente prima stagione. Oltre alla sua storia, Castlevania: Nocturne è anche piena di innumerevoli cenni ai videogiochi del franchise. Alcuni dei riferimenti più interessanti presente nella seconda stagione possono essere visti nell’arco del personaggio di Maria.

Maria era significativamente invecchiata in quanto gli showrunner l’hanno invecchiata di 16 anni rispetto alla sua prima apparizione in assoluto nel franchise, Castlevania: Rondo of Blood, dove aveva solo dodici anni. Invece, il suo aspetto ricorda più il design reinventato dal gioco compilation uscito su PSP, The Dracula X Chronicles. Questo è in definitiva un cambiamento positivo che si adatta meglio alla narrazione di Nocturne, dandole una maggiore flessibilità a partecipare alla guerra contro il Messia Vampiro e avere una migliore comprensione delle sue capacità magiche. Tuttavia alcuni fan più accaniti sono rimasti delusi nel vedere il design più classico apparentemente dimenticato.

L’episodio 2 rettifica questo, mostrando una scena straziante nella casa di Renards in cui Maria espone i suoi abiti d’infanzia. Per la gioia di molti fan tra questi vi era il suo look da notte. L’abito riappare nell’episodio 6, mostrando Maria somigliare quasi esattamente alla sua controparte degli anni ’90 in un flashback di lei e Richter da bambini. Dati i piccoli riferimenti del finale di Castlevania: Nocturne, in cui Alucard rimane in Francia per rimanere in contatto con Juste Belmont e Maria, è possibile che questo faccia da mentore a Maria al posto di Richter. Sebbene speculativo, questo cambiamento narrativo potrebbe portare a una possibile sinfonia della serie tra Maria e Alucard.

La presa di Maria Renard in Castlevania: Nocturne può contrastare in modo significativo dal suo ruolo nei videogiochi. Ma il suo ruolo nella storia dimostra che è molto più di una ragazza traumatizzata. Durante la seconda stagione, Maria è costretta a cercare di addolorare la perdita di sua madre mentre combatte un caso chiaro della colpa del sopravvissuto. Ciò si manifesta nelle bestie ultraterrene che riesce a evocare per combattere per lei, trasformandosi in manifestazioni grottesche del suo stato mentale per gran parte della serie.

Quando finalmente ha l’opportunità di affrontare suo padre e riunirsi con sua madre diventata vampira, Maria è finalmente in grado di iniziare a elaborare il suo trauma e ricostruire chi è.

Fonte – Comicbook