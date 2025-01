Castlevania Nocturne Stagione 2 svela cosa è successo ad Alucard

Alucard, il celebre figlio di Dracula, è una figura fondamentale nel franchise di Castlevania sin dalla sua comparsa in Castlevania 3: Dracula’s Curse. Tuttavia, nella prima stagione di Castlevania: Nocturne, il vampiro mezzo-umano è rimasto in disparte per gran parte della storia, intervenendo solo nei momenti finali con un’entrata spettacolare per salvare Richter Belmont e i suoi alleati. Con l’arrivo della seconda stagione, scopriamo finalmente cosa ha fatto Alucard negli anni trascorsi dal primo capitolo della saga animata, e il suo passato non è affatto roseo.

La caccia di Alucard: un dio vampiro in ascesa

Nel primo episodio della seconda stagione, viene rivelato che Alucard ha intrapreso una missione solitaria contro una minaccia completamente diversa da quelle affrontate in passato. Viaggiando verso l’Egitto, il figlio di Dracula tenta di fermare la resurrezione di Sekhmet, una divinità vampirica che potrebbe superare persino il potere di suo padre. Durante la sua caccia, Alucard combatte contro creature della notte legate al culto di Sekhmet, ma non riesce a impedire che Erzsebet Bathory, il principale antagonista della serie, completi il suo oscuro rituale.

Nonostante il suo fallimento iniziale, Alucard si unisce ai discendenti del clan Belmont, pronto a combattere al loro fianco contro questa nuova minaccia. Sebbene siano trascorsi centinaia di anni dalla serie originale, Alucard dimostra di essere ancora al culmine delle sue capacità, pronto a opporsi a qualsiasi forza oscura minacci il mondo.

Cosa riserva il futuro per Castlevania: Nocturne?

Attualmente, il futuro di Castlevania: Nocturne è incerto. Netflix non ha ancora confermato se la serie verrà rinnovata per una terza stagione, nonostante l’ampio potenziale narrativo offerto dalla saga videoludica. Studio Powerhouse, che ha prodotto Castlevania, spera di poter continuare la storia dei Belmont o esplorare nuovi capitoli del franchise.

Con numerosi giochi e trame ancora da adattare, i fan del mondo di Castlevania incrociano le dita affinché Netflix continui a investire nella saga. La seconda stagione ha ampliato ulteriormente l’universo narrativo, introducendo nuovi miti e minacce che potrebbero aprire la strada a infinite possibilità per il futuro della serie animata.

Fonte Comic Book