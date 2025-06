Captain America Brave New World in home video

Captain America Brave New World è ora disponibile anche in home video.

Diretto da Julius Onah, viene pubblicato in DVD, Blu-Ray, 4K (BD 4K + BD HD) e in un’imperdibile Steelbook 4K (BD 4K + BD HD). Con un’esclusiva card da collezione disponibile in ogni formato e tantissimi contenuti speciali nell’edizione BD, tra cui scene eliminate e gag reel.

Disponibile anche il cofanetto da collezione Captain America 4 Movie Collection, contenente i quattro film con protagonista l’amatissimo Cap, sia quello di Chris Evans che quello di Mackie. Il cofanetto viene pubblicato in DVD (4 dischi DVD), BLU-RAY (4 dischi BD) e 4K (4 dischi BD 4K + 4 dischi BD HD).

Il film è il 35º del Marvel Cinematic Universe e sequel di Captain America: Civil War e vede protagonista Anthony Mackie nei panni del celebre supereroe dopo gli eventi di Avengers Endgame e della miniserie The Falcon and the Winter Soldier.

Captain America 4 e l’edizione home video

Dopo aver incontrato il neo eletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, l’ex Falcon Sam Wilson si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. In una corsa contro il tempo, Sam deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il vero responsabile faccia scattare un allarme rosso in tutto il mondo.

Il Sam Wilson di Anthony Mackie per la prima volta protagonista in Captain America Brave New World (qui la nostra recensione). Impugna lo scudo che rappresenta l’eredità di Capitan America, sperimentando un’azione ad alto rischio e immagini cinematografiche sbalorditive. Nel secondo film di maggior incasso del 2025 negli Stati Uniti.

Il re-casting di Ross è avvenuto dopo la dipartita dell’interprete William Hurt. Nel cast anche Danny Ramirez (il nuovo Falcon), Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly (il primo Cap tenuto finora segreto). E la partecipazione di Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono gli executive producer.

I contenuti extra del blu-ray sono i seguenti: Prendere il martello – Unitevi a Anthony Mackie per uno sguardo al passato e al possibile futuro di Sam Wilson. Vecchi punteggi, nuove cicatrici – Scopri i dettagli sui formidabili nemici di Sam. Immancabili le Gag reel, le Scene eliminate e il Commento audio con il regista e il direttore della fotografia.

