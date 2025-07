Byeonduck ospite a Lucca Comics & Games 2025

Per la prima volta in assoluto, Byeonduck sarà in Italia. L’autrice sudcoreana di Painter of the Night sarà a Lucca Comics & Games 2025, e per i fan italiani è davvero un momento speciale.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, Byeonduck sarà al Padiglione J-POP Manga, al Baluardo San Donato, per incontrare i lettori, firmare copie e partecipare a eventi dedicati. È la sua prima volta in Italia, e l’attesa è alta soprattutto tra chi segue il mondo dei webtoon da anni e sperava da tempo in un’occasione così.

Un successo internazionale

Painter of the Night è diventato un vero punto di riferimento per il genere BL, e non solo. Con uno stile che cattura subito l’occhio e una storia intensa, fatta di desideri, conflitti e tensioni mai banali, il webtoon di Byeonduck ha saputo conquistare lettori in tutto il mondo.

Anche in Italia non è passato inosservato: grazie all’edizione cartacea curata da J-POP Manga, la serie ha trovato spazio nelle librerie e fatto crescere una community sempre più affezionata. La crescita costante della fanbase nel nostro Paese è la prova di quanto il pubblico sia coinvolto nella storia e nei suoi protagonisti, e di come la narrazione asiatica contemporanea stia ampliando i propri spazi anche nel nostro mercato.

Firmacopie ed eventi speciali

Durante i giorni della fiera, Byeonduck parteciperà a firmacopie, talk pubblici e altri eventi pensati per celebrare il suo arrivo. Gli incontri si terranno nell’area ufficiale di J-POP Manga, ma non mancheranno attività dedicate al mondo del webtoon, al processo creativo dell’autrice e al rapporto con i lettori.

Un’occasione unica per i fan italiani

L’arrivo di Byeonduck a Lucca è una di quelle notizie che non passano inosservate, soprattutto per chi segue da anni la scena del fumetto digitale coreano. Sarà l’occasione per vedere da vicino l’autrice, scoprire curiosità sul suo lavoro e magari portarsi a casa una dedica su un volume speciale.

Aggiornamenti in arrivo

Tutti i dettagli su modalità di accesso ai firmacopie, orari e prenotazioni verranno comunicati prossimamente sui canali ufficiali di J-POP Manga. Conviene tenere d’occhio le novità: gli eventi legati a Byeonduck si preannunciano tra i più seguiti dell’edizione 2025.