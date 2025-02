Bungo Stray Dogs: annunciato il prequel del manga dopo 10 anni

Bungo Stray Dogs di Kafka Asagiri è una delle serie più sottovalutate degli ultimi tempi. Il manga, disegnato da Sango Harukawa, ha debuttato nel 2012 ed è ancora in corso, con i fan che attendono una sesta stagione anime. La storia segue Atsushi Nakajima, un ragazzo orfano cacciato dall’orfanotrofio per ragioni sconosciute. Si ritrova in fin di vita, così decide di rubare i soldi di qualcuno per sopravvivere. Inaspettatamente finisce per salvare un uomo che sta annegando, Osamu Dazai, e incontra il suo collega Doppo Kunikida.

Mentre Atsushi scopre di più su di loro, scopre che provengono da un’agenzia con persone dotate di abilità soprannaturali. La loro missione attuale è in qualche modo legata ad Atsushi mentre Dazai scopre il segreto del ragazzo. La stagione 5 è andata in onda nel 2023 e lo studio non ha ufficialmente rinnovato la serie per la stagione 6 nonostante abbia dato un messaggio criptico sul suo ritorno. Probabilmente per il ritorno dell’anime ci vorrà ancora tempo, visto che il divario con il manga si è assottigliato.

Nel frattempo, i fan possono aspettarsi un manga prequel basato sulla terza light novel del franchise scritta da Asagiri. Harukawa tornerà come a disegnare, e il manga racconterà la storia di come è stata fondata l’Armed Detective Agency. La serializzazione inizierà il 4 marzo su Young Ace.

La versione giapponese della light novel è stata pubblicata nel 2015 e la storia si svolge 12 anni prima della cronologia attuale, prima che l’agenzia fosse fondata. Presenta l’incontro tra Yukichi Fukuzawa e Ranpo Edogawa. Fukuzawa, una guardia del corpo, si dirige sulla scena del crimine dopo aver scoperto che la sua cliente è stata assassinata nel suo ufficio. Ranpo arriva sulla scena per candidarsi per un lavoro e afferma che la segretaria è la vera assassina dopo aver dichiarato la sua deduzione.

Fukuzawa capisce subito che il ragazzo è unico e lo prende sotto la sua ala. Il loro primo caso insieme li porta in un teatro locale in stato di massima allerta dopo aver ricevuto una strana minaccia di morte. La missione si rivela una sfida per il duo, poiché devono impedire che l’omicidio si verifichi. Dopo la fine della missione, i due hanno fondato un’agenzia che si occupa di lavori pericolosi che nemmeno la polizia può gestire. I primi quattro episodi della quarta stagione di Bungo Stray Dogs hanno adattato la light novel, ma non ha mai ricevuto un adattamento manga fino ad ora.

Fonte – Comicbook