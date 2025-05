BULLET/BULLET: Sospeso tra realtà e incubo, il nuovo capolavoro anime debutta in contemporanea col Giappone

Il 16 luglio 2025 arriverà anche in Italia BULLET/BULLET, nuovo anime originale che sarà trasmesso in esclusiva su Disney+, in contemporanea con il Giappone. In queste ore è stato diffuso un nuovo trailer ufficiale che ha subito attirato l’attenzione del pubblico per il suo stile visivo potente e la narrazione carica di tensione.

Un progetto originale firmato da nomi eccellenti

Realizzato dallo studio E&H Production, BULLET/BULLET vanta la sceneggiatura di Aki Kindaichi (Uma Musume: Cinderella Gray) e la regia di Sunghoo Park (Jujutsu Kaisen, Ninja Kamui), una coppia creativa che promette profondità emotiva e sperimentazione visiva. Il trailer introduce Gear, un giovane protagonista, che si muove in una metropoli distorta e violenta dove le leggi della realtà sembrano vacillare.

Cast vocale e staff tecnico già annunciati

Oltre ai nomi di punta dietro le quinte, sono già stati confermati i doppiatori principali: Yūichi Nakamura darà voce a Gear, mentre Saori Hayami interpreterà la misteriosa Noa, figura enigmatica che gioca un ruolo centrale nella storia. Alla direzione della fotografia troviamo Yuki Funada, noto per il suo lavoro su Wonder Egg Priority, mentre la colonna sonora originale è affidata al compositore Kenji Kawai, già apprezzato per Ghost in the Shell. Un team che lascia presagire un anime dalla forte impronta autoriale e visivamente ricercata.

Atmosfere cupe e tensione psicologica

Dal punto di vista estetico, la serie colpisce per le animazioni fluide, le ambientazioni fredde e dettagliatissime, e un uso del colore che amplifica l’alienazione dei personaggi. La colonna sonora, con una sigla firmata dalla band Ling Tosite Sigure, contribuisce a creare un clima inquieto e magnetico.

Temi forti e mistero: cosa nasconde BULLET/BULLET?

Sebbene la trama non sia stata ancora rivelata nei dettagli, il trailer suggerisce tematiche legate all’identità, al doppio e al libero arbitrio, con toni che ricordano i thriller psicologici e la fantascienza esistenziale. La qualità tecnica e narrativa lascia intuire che si tratterà di una delle produzioni più interessanti dell’estate.

Con la distribuzione esclusiva su Disney+ e un hype in costante crescita, BULLET/BULLET si candida a essere una delle sorprese della stagione estiva 2025. Un anime originale che potrebbe lasciare il segno tra gli appassionati di storie intense e visionarie.

Un’estate ad alta tensione per gli appassionati di anime.