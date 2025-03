Bullet/Bullet: il nuovo progetto del regista di Jujutsu Kaisen ha una data di uscita

Bullet/Bullet è il prossimo progetto anime del regista della prima stagione di Jujutsu Kaisen e del prequel, Sunghoo Park. Quest’ultimo ha fondato il suo studio, E&H Production, a marzo 2021 dopo aver lasciato MAPPA. Il lavoro di Sunghoo sulla prima stagione viene ancora elogiato e lo stesso accade per l’adattamento anime di The God of High School. Nel 2024, ha pubblicato una serie ricca di azione, Ninja Kamui, che ha catturato l’attenzione del pubblico. E tutti i fan del regista non possono lasciarsi sfuggire il nuovo progetto anime intitolato Bullet/Bullet, un anime originale che uscirà su Disney+.

L’ultimo progetto di Sunghoo è ambientato in un mondo post-apocalittico e farà il suo debutto uscirà il 16 luglio, come confermato dall’ultimo trailer, visibile seguendo questo link, pubblicato sulla pagina X ufficiale di Bullet/Bullet.

Poiché l’anime è un’opera originale, non si sa molto della storia. Scritta e sceneggiata da Kindaichi, lo scrittore di Uma Musume Cinderella Gray, la storia segue un gruppo di ladri che rubano accidentalmente i segreti del mondo. Ciò che segue è una serie di inseguimenti in auto e battaglie straordinarie. Mentre la storia continua, i ladri scopriranno una dopo l’altra diverse verità sconvolgenti del mondo. Il destino di questo mondo è nelle mani di un gruppo di ladri che metterà tutto in gioco per cambiare il mondo.

Il character designer e direttore generale dell’animazione è Yoshimatsu Takahiro, meglio conosciuto per il suo lavoro in Hunter x Hunter. Inoltre, Tenjin Hidetaka, che ha lavorato al mecha e al world design per diversi anime e videogiochi, è responsabile del concept e del design meccanico di Bullet/Bullet. Misawa Shin, il regista di Initial D First Stage, è il direttore delle azioni in auto dello show.

Mentre Ninja Kamui ha attirato molta attenzione grazie alla reputazione di Sunghoo Park, l’altro lavoro popolare di E&H Production è uno speciale di un episodio, Monsters, nel 2024. È basato sul manga one-shot di Eiichiro Oda, Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, che segue la storia di Ryuma, il leggendario spadaccino di Wano. Ha brandito la leggendaria lama Shusui, che apparteneva a Zoro fino alla Saga di Wano. La leggenda di Ryuma risale a 200 anni fa, quando uccise da solo un drago.

Inoltre, nello stesso anno, E&H Production ha pubblicato Red Cat Ramen basato su una serie manga giapponese scritta e illustrata da Angyaman. La storia si svolge in un negozio di ramen fondato e gestito da gatti parlanti. La serie segue Tamako Yashiro, una donna umana che lavora part-time dietro le quinte, e si concentra sulle sue attività quotidiane e su quelle dei suoi colleghi felini.

Fonte – Comicbook