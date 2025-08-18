Boruto: Two Blue Vortex, data di uscita del capitolo 25

Boruto: Two Blue Vortex ha presentato ai fan tantissime novità importanti da quando è tornato con la seconda parte. L’arco narrativo attualmente in corso presenta solo pochi nodi da sciogliere e probabilmente il capitolo 25 si distaccherà dai combattimenti e dall’azione. Tuttavia, dovrebbe essere comunque interessante vedere come la serie imposterà la transizione verso un terzo arco narrativo, che sarà parte integrante e deciderà il percorso da seguire per Boruto e i suoi alleati.

La seconda parte del manga di Boruto riprende gli eventi del figlio di Naruto dopo un significativo salto temporale di tre anni. Durante questo intervallo di tempo, il giovane Uzumaki si allena in segreto mentre il Villaggio della Foglia lo considerava un traditore a causa del piano di Kawaki, con il quale ha potuto controllare la memoria degli abitanti di Konoha. Cresciuto e considerevolmente più forte, Boruto torna al villaggio trovando una situazione tesa e pericolosa. Mentre nuove e spaventose minacce emergono da Code e dal Decacoda in evoluzione, Boruto deve combattere non solo per salvaguardare il Villaggio ma anche per rivendicare la sua identità e proteggere coloro a cui tiene.

Il capitolo 25 di Boruto: Two Blue Vortex sarà rilasciato il 21 agosto 2025 e i fan al di fuori del Giappone potranno leggerlo su Manga Plus. I primi tre e gli ultimi tre capitoli sono disponibili gratuitamente. Sebbene nessuno può prevedere con esattezza su cosa ruoterà il prossimo arco narrativo, si può immaginare che ci si concentrerà maggiormente su Eida dato che il capitolo precedente ha rivelato che Kashin Koji ha visto una linea temporale in cui Mamushi finalmente esce allo scoperto e inizia a prenderla di mira.

Proprio come questo arco narrativo ha presentato Matsuri e Ryu come antagonisti principali, Mamushi prenderà la scena quando metterà gli occhi su Eida. Questo significherà anche che Daemon avrà un ruolo più importante grazie al suo legame con la sorella come suo protettore, e i lettori potranno finalmente vederlo in azione per la prima volta.