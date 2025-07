Boruto: Two Blue Vortex: data di uscita ufficiale del capitolo 24

Il momento più importante di Boruto: Two Blue Vortex è attualmente in corso e l’ultimo capitolo ha lasciato i fan con un colpo di scena così sconvolgente da segnare un cambio di rotta nella battaglia. Per questa ragione il capitolo in uscita e quelli successivi saranno imperdibili per tutti i lettori appassionati. L’ultimo scontro di Boruto: Two Blue Vortex si è rivelato tra i più adrenalinici per via della sua rapidità, il ritmo frenetico e la velocità degli sviluppi.

Boruto: Two Blue Vortex prosegue la storia della prima parte del manga, Naruto Next Generations, con un drammatico salto temporale di tre anni. In questo lasso di tempo, il figlio di Naruto si è allenato in segreto, lontano dal Villaggio della Foglia che lo considerava un traditore a causa del piano contorto di Kawaki. Il membro della Kara, attraverso un potente jutsu, ha alterato la memoria degli abitanti di Konoha portandoli a credere che il nemico da battere fosse Boruto. Dopo i tre anni trascorsi ad allenarsi, il giovane Uzumaki è tornato più maturo e significativamente più forte per ristabilire l’ordine e proteggere i suoi cari, ma per farlo dovrà battere nuove e terrificanti minacce.

La data di uscita del capitolo 24 di Boruto: Two Blue Vortex è prevista per il 19 luglio 2025. I fan di tutto il mondo possono leggere il capitolo su Manga Plus e sull’app Shonen Jump. I primi tre e gli ultimi tre capitoli sono disponibili gratuitamente, mentre per accedere ai capitoli intermedi è richiesto un abbonamento.

Da tenere d’occhio nel prossimo capitolo sono le condizioni di Jura, che, per la prima volta, si trova in difficoltà in battaglia contro un avversario che in precedenza ha sconfitto. Kawaki, con le sue abilità al massimo del potenziale, ha dimostrato di essere uno dei personaggi più forti della serie e il fatto che stia mettendo alla prova Jura nella sua modalità Karma è impressionante. Tuttavia, va notato che il suo potere è un’arma a doppio taglio in quanto, come ha rivelato Amado, le sue capacità difensive e rigenerative sono significativamente indebolite. E se Jura dovesse capire questo suo punto debole, potrebbe sfruttarlo a suo vantaggio. Inoltre, c’è la questione di Momoshiki, che potrebbe emergere in qualsiasi momento, complicando ulteriormente lo scontro tra Kawaki e Jura e rendendolo ancora più interessante.