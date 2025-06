Boruto: il manga prepara il prossimo scontro di Sarada

Uno dei personaggi che Boruto: Two Blue Vortex ha meglio sviluppato è sicuramente Sarada e pare che la figlia di Sasuke e Hinata sarà protagonista di una battaglia importante.

Lo scontro tra Boruto e Jura è andato avanti con il capitolo 23 di Two Blue Vortex e, sebbene il protagonista principale abbia combattuto al meglio mettendo anche a dura prova Jura, è stato comunque sopraffatto e quasi ucciso se Kawaki non fosse intervenuto in suo soccorso. Questa fase dello scontro ha emozionato i lettori, ma quello tra Sarada e Hidari è rimasto nell’ombra e ai lettori questa scelta narrativa non è andata giù.

Pochi sono i fan che dubitato che Sarada affronti Hidari, ma si teme che la kunoichi non riceverà molto spazio nelle pagine del manga visto la quasi totale attenzione dedicata a Boruto mentre cerca di liberare il suo maestro dalle grinfie del Decacoda. Ma è giusto che il manga si concentri principalmente su Sarada e contro Hidari, da ritenersi un avversario perfetto in quanto scorre il chakra di Sasuke.

Tuttavia si poteva anche pensare che l’avversario di Hidari sarebbe stato Boruto in quanto si tratta del personaggio più forte del Team 7 prima del salto temporale, dove Sarada non era allo stesso livello. Tuttavia, la situazione è cambiata, poiché la figlia di Sasuke da quando ha risvegliato il suo Sharingan Ipnotico è diventata molto più forte e ha acquisito nuove abilità nella seconda parte del manga. Infatti ha ucciso Ryu senza sforzo e questo porta a pensare che può fare lo stesso anche con Hidari.

Va però considerato anche che i poteri di Sarada non sono del tutto inarrestabili, perché può usarli solo per un periodo di tempo limitato e un uso prolungato la rende incosciente. Inoltre, considerando quella che è la copia di suo padre le causerà un inevitabile stress mentale. Mentre la maggior parte dei fan è emozionata per l’inevitabile scontro tra Boruto e Kawaki, la lotta di Sarada per liberare suo padre si sta configurando come uno dei momenti salienti della serie e potrebbe consolidarsi come uno dei migliori di Boruto: Two Blue Vortex.