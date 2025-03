Boruto: il capitolo 20 svela i poteri dello Sharingan di Sarada

Boruto: Two Blue Vortex è tornato con un nuovo capitolo che ha dato spazio a Sarada Uchiha e al suo Mangekyo Sharingan. Il Mangekyo è uno dei livelli più importanti che l’occhio speciale degli Uchiha possa raggiungere, come già visto con Sasuke e Itachi. Negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, è stato rivelato che Sarada aveva sbloccato questa abilità ma sembrava non essersene rasa conto.

È passato molto tempo da quel momento, tuttavia, poiché Sarada è cresciuta nel corso degli anni tra gli eventi di Naruto Next Generations e Two Blue Vortex. Partita per una nuova missione al Villaggio della Sabbia, si è scontrata con due dei nemici dell’Albero Divino. E la situazione concitata hanno riattivato questo potere latente dentro di lei. Ma questa volta, Sarada ha mostrato cosa può fare il suo Mangekyo.

Il capitolo 20 di Boruto: Two Blue Vortex riprende subito dopo che Ryu cattura Sarada e gli altri mentre cercavano di ingannarlo. Sebbene siano riusciti a evitare il suo controllo della sabbia di ferro per un po’, la sua abilità continua a sopraffare sia il Team 7 che il Ninja della Sabbia. Ryu offre loro un accordo per rivelare maggiori informazioni sulla posizione di Boruto in cambio delle loro vite. Sarada si rifiuta di farlo perché non solo non vorrebbe rivelare la posizione di Boruto, ma non sa nemmeno dove si trovi.

È qui che Yodo si rende conto che Sarada proteggerà Boruto indipendentemente da come lo vede il resto del mondo, e quindi decide di arrendersi. Affermando che le sue capacità possono aiutare a localizzare Boruto, Ryu rifiuta e la colpisce allo stomaco. Mentre giace lì ferita, Yodo chiede a Sarada di guardare in profondità dentro di sé poiché è chiaro che sta trattenendo il suo potere. Si è trattenuta inconsciamente, e Yodo le dice che va bene usare quel potere per proteggere la persona a cui tiene invece che per un “bene superiore”. È qui che il Mangekyo Sharingan di Sarada si attiva completamente.

Il suo potere scatenato sembra funzionare in modo molto diverso da quello di suo padre. La sabbia di ferro di Ryu inizia a raccogliersi in un’unica sfera nel mezzo dell’aria. La sabbia viene risucchiata in questo singolo punto ed è quasi come se funzionasse come un buco nero.

Il capitolo mostra solo questo assaggio, ma sicuramente tutto sarà approfondito nei capitoli successivi. Sarada non ha mai usato questa abilità prima e, dopo il salto temporale, può persino controllarla.

