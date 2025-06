Boruto: data di uscita e anticipazioni del capitolo 23

Il prossimo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex sarà un altro capitolo ricco d’azione e introdurrà a tutti i lettori appassionati l’inzio della vera battaglia per il figlio del Settimo Hokage. Il secondo arco narrativo si trova attualmente nella sua fase cruciale con Boruto alle prese con il suo avversario, Jura.

Boruto: Two Blue Vortex è la seconda parte di Naruto Next Generations, e, proprio come Naruto Shippuden, è iniziato con un salto temporale di tre anni. In questo arco di tempo Boruto si è tenuto alla larga da Konoha a causa del piano contorto di Kawaki il quale, con l’aiuto di Eida, è riuscito a mettere Konoha contro il figlio del Settimo. Nonostante sia etichettato come traditore della Foglia, Boruto è tornato al Villaggio per riportare tutto alla normalità. Chiaramente non si tratta di una faccenda semplice, visti alcuni nemici come il Decacoda, Code e Jura.

La data di uscita del capitolo 23 di Boruto: Two Blue Vortex è prevista per il 19 giugno 2025, e sarà disponibile anche su Manga Plus. I primi tre e gli ultimi tre capitoli sono disponibili gratuitamente, mentre per accedere ai capitoli intermedi è richiesto un abbonamento. Per rinfrescare la memoria dei lettori, il capitolo precedente si è concentrato principalmente sullo scontro tra Boruto e Jura. Nella prima fase, Jura ha avuto la meglio, ma Boruto ha resistito per la maggior parte del tempo. Il protagonista, poi, è passato al contrattacco solo dopo che Jura lo ha catturato nella sua trappola di legno.

Dopo una breve conversazione in cui Boruto ha raccolto segretamente le energie per creare il suo Rasengan Uzuhiko, si teletrasporta dal nemico. colpendolo sulla tecnica. Tuttavia, Jura capisce come funziona la tecnica dell’avversario e riesce a neutralizzare rapidamente l’Uzuhiko.

In questa fase dello scontro, Boruto non ha più opzioni per battere Jura e non può ritirarsi. Probabilmente il figlio di Hinata e Naruto riceverà l’aiuto di alleati come Kawaki e Momoshiki. I due sono fuori dai giochi ma possono riapparire in qualsiasi momento, in particolare Momoshiki, che è inattivo dal periodo dei tre anni del salto temporale.