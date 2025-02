Blue Lock svela una collaborazione con una squadra di calcio inglese

Blue Lock è diventata una delle più grandi serie anime e manga sul calcio al mondo oggi. Sia il manga originale che l’adattamento anime contribuiscono a spingere il franchise calcistico verso nuove vette e infatti la storia di Yoichi Isagi sta impattando anche sul mondo reale.

Blue Lock infatti ha annunciato una speciale collaborazione con il Liverpool FC, il club di calcio professionistico inglese che rappresenta Liverpool. I personaggi di Blue Lock sono apparsi nel cuore della squadra di calcio che è considerata una delle più grandi del Regno Unito fino ad oggi.

Per coloro che potrebbero non avere familiarità con i recenti titoli che circondano Blue Lock, la seconda stagione dell’anime si è rivelata piuttosto controversa. Molti fan hanno ritenuto che la stagione recente non fosse all’altezza della prima , anche se molti spettatori hanno ritenuto che il finale di stagione fosse in grado di cambiare le cose. Una terza stagione per Blue Lock deve ancora essere confermata, ma considerando la popolarità travolgente della serie, sembra una scommessa sicura che la storia calcistica continuerà.

A novembre dell’anno scorso, il crossover “Unleashed The Ultimate Reds” ha reimmaginato i personaggi della serie shonen come parte del Liverpool Football Club. Prima di questo crossover, il mangaka di Blue Lock Yusuke Nomura ha contribuito a progettare una nuova maglia per la squadra di calcio giapponese che ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA 2022. Questo crossover ha contribuito a mostrare quanto sia diventato grande il franchise anime e la collaborazione del Liverpool con Kodansha non fa che spingere avanti quell’idea.

L’ultima parte di questo crossover in espansione può essere vista nel video sopra condiviso, poiché il Liverpool FC ha un nuovo murale che riunisce i suoi giocatori con quelli di Blue Lock.