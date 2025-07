Blue Lock – Episode Nagi sulla cover di Bessatsu Shonen Magazine per il suo ultimo capitolo

Lo spin-off Blue Lock – Episode Nagi, firmato da Kouta Sannomiya e dallo stesso autore della serie principale, Kaneshiro Muneyuki, si avvia alla conclusione. L’ultimo capitolo sarà pubblicato sul numero 9/2025 di Bessatsu Shonen Magazine, previsto per agosto, e per l’occasione il manga sarà protagonista della copertina. Il volume finale, l’ottavo, uscirà in Giappone il 12 agosto 2025.

Un percorso breve ma di successo

Lanciato come spin-off focalizzato sulla figura di Seishiro Nagi, il manga ha saputo costruirsi una propria identità. In sei volumi già pubblicati, Episode Nagi ha superato i 2 milioni di copie in circolazione, dimostrando il forte richiamo del personaggio e la curiosità dei lettori per la sua storia prima degli eventi principali di Blue Lock.

Una nuova prospettiva sul mondo di Blue Lock

Il punto di forza della serie è stato proprio lo sguardo più intimo su Nagi. La narrazione si concentra sul suo talento naturale, sul suo approccio distaccato al calcio e sull’incontro con Reo Mikage, evento chiave che dà il via al suo percorso. Attraverso un tono diverso da quello più competitivo della serie originale, questo spin-off ha approfondito il lato umano dei personaggi, restituendo una lettura fresca anche ai fan di lunga data.

Un manga che chiude nel suo momento migliore

La chiusura con il volume 8 non arriva per un calo d’interesse, ma sembra frutto di una scelta narrativa precisa. Raccontare solo ciò che serviva per arricchire la figura di Nagi, senza allungare inutilmente la trama, ha permesso alla serie di mantenere un ritmo costante e coinvolgente. L’uscita dell’ultimo volume, accompagnata dalla presenza in copertina, sancisce la fine di un progetto che ha saputo affermarsi in piena autonomia.

Un altro tassello nell’universo di Blue Lock

In attesa degli sviluppi della serie principale e del film animato su Episode Nagi, questo spin-off si congeda lasciando un segno positivo. Per chi ha apprezzato il personaggio già in Blue Lock, l’opera ha offerto un’occasione per riscoprirlo da un’altra prospettiva, più personale e meno competitiva.