Blue Box: annunciata la seconda stagione dell’anime

La serie anime Blue Box si è affermata tra le migliori commedie romantiche della stagione, perfetta tra l’altro per gli amanti degli anime sportivi. L’adattamento anime dello studio di animazione Telecom Animation Film ha infatti riscosso da subito grande notorietà e successo.

La serie, formata da 25 episodi, è andata in onda su Netflix per due cour consecutivi e, dopo l’uscita del suo ultimo episodio, l’account ufficiale X dell’anime ha annunciato la produzione della seconda stagione. A seguito dell’annuncio non sono state rilasciate ulteriori informazioni, ma un breve trailer che racchiude i momenti chiave della prima stagione e una visual condivisa insieme ad un messaggio:

“Grazie per aver supportato Taiki e gli altri negli ultimi due cour! Non perdetevi la seconda stagione per vedere come cambieranno le emozioni e le relazioni di ogni personaggio. Ci auguriamo che continuerete a supportare Ao no Hako”.

Il character designer Miho Tanino ha anche condiviso un’illustrazione speciale che funge sia da biglietto di auguri per l’autore Kōji Miura che da visual celebrativa della seconda stagione.

Trama del manga di Kōji Miura

Blue Box (Ao no Hako) è tratto dal manga omonimo di Kōji Miura e viene serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 12 aprile 2021. Miura ha pubblicato per la prima volta la storia come manga one-shot su Weekly Shonen Jump nel 2020.

La serie segue le vicende di Taiki Inomata, uno studente delle medie che frequenta la Eimei Academy, una scuola con un importante programma sportivo. Il ragazzo fa parte della squadra di badminton maschile ed è innamorato della giocatrice di basket Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina in palestra. Un giorno di primavera, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. Volendo diventare un degno compagno per Chinatsu, il giovane insegue il suo stesso sogno: partecipare alle Nazionali iniziando ad allenarsi più duramente.