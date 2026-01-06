Bleach TYBW: primo trailer e periodo di uscita della stagione finale

Bleach: La Guerra dei Mille Anni farà il suo attesissimo ritorno sul piccolo schermo con la parte finale dell’ultima stagione il prossimo anno. E durante l’evento del Jump Festa è stato rilasciato il primo trailer ufficiale. Il grande ritorno di Bleach sul piccolo schermo si è rivelato uno di quelli di maggior successo degli ultimi anni.

Il trailer in questione ha svelato il cast di ritorno, lo staff e il periodo di uscita della parte finale dell’arco narrativo previsto per luglio 2026. La quarta parte di Bleach intitolata “La calamità” debutterà quindi nel periodo estivo in Giappone ma al momento non ci sono dettagli ufficiali circa i piani per la distribuzione in streaming internazionale. Ricordiamo che le tre parti precedenti dell’arco de La Guerra dei Mille Anni sono disponibili su Disney+.

Quindi quando la quarta parte sarà disponibile, tutti i fan dovranno aver recuperato in quanto si riprenderà esattamente da dove si era interrotto. Infatti ci sarà Yhwach, ora più forte che mai, e Ichigo e gli altri che finalmente si uniranno alla battaglia. Tuttavia i protagonisti dovranno anche affrontare i più forti sottoposti di Yhwach, il che significa che ci saranno nuovi poteri, nuove forme e un sacco di combattimenti spettacolari.

Inoltre, proprio come le prime tre stagioni, anche l’ultima stagione di Bleach offrirà molto materiale inedito, non presente nel manga di Tite Kubo. Infatti il character designer Masashi Kudo, durante l’Anime Expo all’inizio di quest’estate, ha anticipato che Kubo potrebbe aver avuto una scena in mente non presente nel manga.

Kudo ha anche aggiunto che anche coloro che hanno letto il manga di Bleach dovranno aspettarsi contenuti inediti e imperdibili. Oltretutto ci saranno nuovi personaggi senza però scendere troppo nello specifico. Per quanto riguarda lo staff, Tomohisa Taguchi tornerà come direttore capo della serie con Hikaru Murata che dirigerà la serie presso Pierrot Films. Taguchi è nuovamente responsabile della sceneggiatura insieme a Masaki Hiramatsu, mentre Kudo si occupa nuovamente del design dei personaggi.