Bleach: la quarta parte de La Guerra dei Mille Anni includerà nuovi personaggi

Bleach: La Guerra dei Mille Anni era tra i titoli più attesi durante l’evento Anime Expo 2025, e uno dei produttori dell’anime ha anticipato che la quarta parte includerà nuovi personaggi. Attualmente la quarta parte di La Guerra dei Mille Anni è in lavorazione e la sua uscita è prevista per il prossimo anno. Si tratterà della parte finale che adatterà le ultime fasi del manga di Bleach scritto e disegnato da Tite Kubo, il quale ha in serbo molte sorprese per i fan.

La quarta parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni – La Calamità approderà il prossimo anno, e il character designer, Masashi Kudo, ha parlato dei nuovi episodi in un messaggio speciale rilasciato durante il panel dell’Anime Expo 2025. Il designer non ha solo anticipato che gli episodi finali presenteranno nuove scene mai incluse da Kubo nel manga, ma ha anche confermato che i fan vedranno nuovi personaggi completamente inediti.

Masashi Kudo ha esordito dicendo: “Il sensei (Kubo) potrebbe aver avuto in mente una scena che non ha incluso nel manga“. Ha promesso a tutti i fan che questi nuovi contenuti e aspetti saranno qualcosa di entusiasmante in quanto anche coloro che hanno letto Bleach su Jump, dovranno aspettarsi tante novità, tra cui nuovi personaggi.

Kudo ha aggiunto anche che sia il manga che l’anime di Bleach sono andati avanti per tanto tempo fino alla lunga pausa della serie televisiva. Questo ha creato una spaccatura tra i fan che seguono da sempre Bleach e altri che hanno iniziato direttamente con La Guerra dei Mille Anni. Nonostante questo, il character designer si augura che tutti siano emozionati di vedere questo capitolo finale.

Al momento non si conosce una data o un periodo di uscita ufficiale della quarta parte di Bleach, anche dopo l’evento dell’Anime Expo. Ciò che bisogna fare è godersi ogni attimo di questa parte finale del franchise, dato che sarà il gran finale della serie televisiva di Bleach e dell’arco de La Guerra dei Mille Anni. Rimangono circa solo 30 capitoli del manga di Kubo rimasti da adattare per questi episodi finali, quindi c’è molto materiale su cui lo studio di animazione dovrà lavorare.