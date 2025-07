Bleach: il potenziale Hell Arc vedrà il ritorno di un gruppo iconico della serie?

Tite Kubo, conosciuto in tutto il mondo per aver scritto e disegnato Bleach è pienamente coinvolto con l’arco finale dell’entusiasmante arco narrativo di La Guerra dei Mille Anni, ma questo non gli impedisce di alimentare l’hype dei fan, che attendono un suo eventuale prossimo lavoro. Il mangaka potrebbe tornare un giorno per esplorare a fondo il one-shot del 2021, e sebbene ci sia molto potenziale per rivelare nuovi aspetti del mondo, un personaggio e un’organizzazione sorprendenti potrebbero essere un tassello importante.

Sul sito web esclusivo di Tite Kubo, KlubOutside, un fan gli ha chiesto se Nnoitra Gilga fosse all’Inferno. E il mangaka di Bleach ha risposto che non avrebbe risposto in quella sede. Questa scelta di parole estremamente interessante potrebbe suggerire che Kubo abbia in mente qualcosa per il personaggio che potrebbe svelare quando tornerà a scrivere e disegnare l’arco narrativo dell’Inferno (“Hell Arc”). Ciò rafforza anche l’idea che un giorno Kubo tornerà a disegnare e riprendere da dove aveva lasciato.

La possibilità che Nnoitra sia coinvolto nell’arco narrativo apre anche l’opportunità di coinvolgere gli altri membri degli Espada. Bisogna ricordare che l’episodio one-shot “No breathes from hell“, uscito nel 2021, è stato l’inizio di un potenziale arco narrativo che Kubo ha affermato di voler continuare un giorno, al suo ritmo. Con i massicci disordini causati dall’Inferno, il one-shot, se dovesse diventare un vero e proprio arco narrativo, potrebbe vedere Ichigo e gli Shinigami esplorare l’inferno per indagare sulla fonte del disturbo e placarlo. È qui che i fan potrebbero vedere il ritorno di molti personaggi del passato non più in vita.

Finora, gli unici residenti degni di nota in questo luogo sono Genryusai Yamamoto, Retsu Unohana, Jushiro Ukitake e Szayelaporro Granz, anche lui membro degli Espada. Inoltre, gli unici modi conosciuti per mandare qualcuno all’Inferno sono attraverso il Rituale Konso, o se un Hollow ha un’anima malvagia. C’è ancora molto da scoprire su come un’anima possa finirci e quali anime vi si trovino, il che significa che esiste ancora la possibilità che altri Espada defunti, come Starrk, Ulquiorra e Baraggan, tornino a entusiasmare i fan con un arco narrativo indimenticabile che ha legittimamente il potenziale per essere ancora più ambizioso de La Guerra dei Mille Anni.