Black Clover torna con tre nuovi capitoli su Jump GIGA Summer 2025

Dopo mesi di attesa, Black Clover si prepara finalmente a tornare. Il manga di Yūki Tabata sarà protagonista del numero estivo di Jump GIGA, in uscita il 12 agosto. Per l’occasione, la rivista stagionale edita da Shueisha pubblicherà tre nuovi capitoli, accompagnati da una copertina dedicata e da una pagina a colori d’apertura, segnando così un rientro atteso e celebrato.

Un ritorno tanto atteso dai lettori

Molti lettori si chiedevano quando sarebbero arrivate novità sul futuro di Black Clover. Tabata, in una precedente dichiarazione, aveva spiegato di aver bisogno di tempo per lavorare con cura sulla parte conclusiva della storia.

Questi nuovi capitoli sembrano ora dare il via a quella fase conclusiva, con un primo segnale concreto del suo ritorno. Anche se si tratta di una pubblicazione su Jump GIGA e non su Weekly Shonen Jump, la scelta di dedicare a Black Clover copertina e color page dimostra quanto l’interesse per il titolo sia ancora vivo.

Tre capitoli per un nuovo segmento narrativo

Al momento non è stato reso noto se questi tre capitoli proseguiranno direttamente la trama principale o se offriranno uno sguardo parallelo su eventi e personaggi. Tuttavia, considerando la posizione in cui si trova la storia, ormai vicina allo scontro finale, è probabile che abbiano un ruolo importante nello sviluppo dell’arco conclusivo. Tabata potrebbe sfruttare questo spazio per riallacciare trame rimaste in sospeso o introdurre elementi fondamentali in vista dell’epilogo.

Black Clover resta una delle serie più amate

Lanciato nel 2015, Black Clover si è fatto strada tra i battle shonen più seguiti dell’ultimo decennio, grazie a un mix ben calibrato di azione e personaggi coinvolgenti. Il ritorno sulle pagine di Jump GIGA lascia sperare in una ripresa stabile del manga, accendendo la curiosità su cosa ci riserverà la prossima fase. Il ritorno su Jump GIGA potrebbe essere solo l’inizio di una fase conclusiva pensata con cura.