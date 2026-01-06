Black Clover: la seconda stagione dell’anime debutterà nel 2026

Uno dei ritorni più attesi da parte dei fan nel panorama shonen è sicuramente quello della serie anime di Black Clover e durante il Jump Festa è stato svelato che la seconda stagione debutterà nel 2026 con un nuovo trailer incredibile. Studio Pierrot tornerà ad animare la nuova stagione che sarà trasmessa su Crunchyroll in streaming. Si tratta di un ritorno molto importante, considerando che l’anime di Black Clover è andato in onda l’ultima volta nel 2021 con il suo 170° episodio.

L’anime ha fatto il suo debutto in Giappone nel 2017 e inizialmente era composta da 51 episodi. In seguito la serie è proseguita con una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, per poi tornare con una nuova stagione a ottobre 2019. Recentemente la serie shonen è tornata sul grande schermo con un nuovo progetto intitolato Black Clover: Sword of the Wizard King, uscito su Netflix in tutto il mondo a giugno 2023.

Black Clover ha debuttato per la prima volta sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shueisha dal 2015 al 2023, dopo che un iniziale one-shot della serie pubblicato nel 2014. La serie è stata successivamente trasferita sulla rivista Jump Giga a partire da dicembre 2023 per permettere a Tabata di poter lavorare meglio al suo manga seguendo dei ritmi meno frenetici di quelli settimanali imposti da Weekly Shonen Jump.

La pubblicazione del manga in Italia risale al 2016, quando, in occasione del Napoli Comicon, Planet Manga ne annunciò l’uscita italiana iniziata a novembre dello stesso anno. Gli eventi di Black Clover ruotano attorno ad Asta e Yuno, che, fin da bambini, si sono promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, scoprono che se Yuno si dimostrava molto abile in campo magico con un potere e controllo incredibili, Asta non sapeva usare la magia. Nonostante ciò quest’ultimo non si è mai abbattuto e si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, si risvegliano i suoi misteriosi poteri magici.