Berserk: Kouji Mori rivela le indicazioni di Miura sull’arco narrativo in corso

Berserk è tra le serie seinen più iconiche e amate di sempre, e tutti i fan hanno creduto di non vedere mai la storia di Guts concludersi dopo la sconvolgente notizia della morte di Kentaro Miura.

Tuttavia, gli amici del mangaka, lo scrittore Kouji Mori e il team dello Studio Gaga, hanno deciso di onorarlo e di portare avanti la storia di Guts.

Con l’uscita dell’ultimo volume del manga, Mori ha rivelato i pensieri di Miura sull’ultimo arco narrativo e sul perché la disperazione di Guts sia necessaria.

L’ultimo volume di Berserk è arrivato in Giappone e contiene un’importante dichiarazione di Kouji Mori, che ringrazia i lettori per supportare il manga e assicura di dare sempre tutto per raccontare la storia che Miura ha tramandato prima della tragica scomparsa.

Mori ha poi voluto aggiungere qualche parola sulle intenzioni di Miura.

Kouji Mori ha rivelato che il suo caro amico gli aveva spiegato nel dettaglio il futuro della serie, ossia la trama attualmente in corso, prima della sua scomparsa.

Si scopre che quando Miura parlava di questo capitolo gli diceva ripetutamente “Guts è disperato. Ha perso tutto” e che il protagonista ha rischiato tutto solo per colpire Griffith. “La spada di Guts ha fesso l’aria senza poterlo combattere o persino toccare“.

In questa fase del manga, per Miura era fondamentale mostrare un Guts che non riesce a provare rabbia, tristezza o persino odio e che quindi il suo stato di vuoto e di disperazione è assolutamente necessario.

Mori anticipa poi che nel prossimo volume, saranno affrontati episodi che Miura ha trovato inquietanti.

Al momento gli ultimi capitoli di Berserk stanno narrando gli eventi dopo la distruzione di Elfhelm, con Guts e i suoi alleati che devono occupare la nazione orientale nota come Kushan, in precedenza loro nemica.

Ora che Griffith è diventato tanto minaccioso da unire le due fazioni, Guts potrebbe aver trovato degli alleati che possono aiutarlo a sconfiggere Falconia.

Ma non sarà così semplice visto che lo Spadaccino Nero deve affrontare prima alcuni problemi.

Infatti i superiori di Kushan hanno visto il marchio sul collo di Guts e ora lo considerano una minaccia.

Di conseguenza hanno deciso di esiliare il protagonista in una grotta misteriosa, all’interno della quale dovrà cerca di superare il suo attuale stato di depressione al più presto se vuole sopravvivere.