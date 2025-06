Berserk: il nuovo capitolo conduce Guts in un percorso oscuro

Berserk ha rallegrato tutti i fan del manga con la pubblicazione di ben due capitoli. Sfortunatamente, non hanno portato buoni sviluppi per il protagonista della serie, poiché Guts si è ritrovato ad affrontare una nuova sfida contro i suoi potenziali alleati. Dopo che l’Impero Kushan ha notato il marchio sul suo collo, lo Spadaccino Nero è stato esiliato dalla nazione orientale nel peggior momento possibile. Con l’uscita del capitolo 382 in Giappone, lo scrittore Kouji Mori e Studio Gaga hanno indirizzato Guts verso un nuovo importante percorso che vedrà l’eroe combattere una lotta interiore.

Invece di condannare immediatamente a morte Guts o esiliarlo definitivamente da Kushan, i saggi dell’impero hanno deciso che il protagonista intraprenderà una strada diversa. Lo Spadaccino Nero verrà rinchiuso essenzialmente in una sorta di tempio, e dovrà superare il suo attuale conflitto emotivo o annegherà al suo interno.

Ironicamente, dalla tragica scomparsa dell’amato mangaka di Berserk, Kentaro Miura, Guts non ha ancora usato la sua spada su un demone. Piuttosto, dal rapimento di Casca per mano di Griffith, lo Spadaccino Nero sta lottando con il suo tumulto interiore, incapace di fare i conti con la sua attuale “debolezza”. Sebbene nulla sia stato rivelato riguardo alle sfide che attendono Guts in questa misteriosa nuova ambientazione, i fan stanno già iniziando a teorizzare cosa accadrà.

Da tempo, molti fan di Berserk hanno notato le somiglianze tra il percorso che Guts sta seguendo e la misteriosa origine di Skull Knight. Non solo l’armatura di Berserk presenta parecchie somiglianze a quella di Skull Knight, ma sembra che i due guerrieri condividano lo stesso percorso maledetto. Se Guts riuscisse a tornare in sé all’interno del tempio, sarà interessante vedere se reggerà il confronto con Skull Knight in termini di forza.

Purtroppo l’ultimo capitolo di Berserk non ha rivelato la data di uscita di quello successivo, ossia il 383. Considerando l’andamento della pubblicazione di quelli precedenti, non sorprenderebbe se passeranno diversi mesi prima di poter leggere il prossimo capitolo, soprattutto considerando che due capitoli sono usciti nello stesso mese.