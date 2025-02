Berserk 380: un villain chiave esce a sorpresa di scena

Berserk è finalmente tornato con il capitolo 380, riprendendo dall’assalto della Banda del Falco dell’Impero Kushan. Con Guts alle prese con un crollo mentale, il manga dark ha rivelato altre sorprese incredibili. Mentre l’Impero d’Oriente tenta di combattere le orde nefaste della nuova Banda del Falco di Griffith, un grande villain è uscito clamorosamente di scena.

Mentre l’Impero d’Oriente tenta di respingere i demoni che infestano la loro terra, il nefasto assassino Rakshas si è fatto strada verso Guts. Con poca voglia di vivere e rinchiuso in una gabbia, lo Spadaccino Nero è pronto ad accogliere qualsiasi destino gli tocchi. Fortunatamente, prima che l’assassino di Griffith possa togliere la vita a Guts, il soldato Kushan noto come Silat lo colpisce sorpendentemente, impalando il demone con le sue lame. Sanguinante dal collo, Rakshas apparentemente è morto, anche se questa non sarebbe la prima volta.

Riuscire a catturare questo assassino della Banda del Falco non è stata un’impresa da poco, ma Silat ha dimostrato di essere un vero guerriero durante Berserk. Anche detenendo il potere di un Apostolo, è chiaro che la morte è ancora un’opzione praticabile se qualcuno riesce a colpire al momento giusto. Come accennato in precedenza, Rakshas è sopravvissuto alla morte in passato, anche se è tornato con pochi ricordi della sua vita precedente, quindi questa possibilità potrebbe presentarsi in futuro.

Rakshas è ben lungi dall’essere l’unico membro del nuovo entourage di Griffith, il che significa che Guts e compagnia hanno ancora delle grandi battaglie davanti a loro. Così com’è, il Falco Bianco ha radunato un enorme esercito che è composto sia da umani che da Apostoli, con membri come Zodd, Grunbeld, Irvine e Locus che rappresentano ancora una seria minaccia. Mentre Schierke scende sulla nuova terra di Griffith soprannominata Falconia nella sua forma astrale, gli eroi potrebbero trovare un modo per salvare Casca rapita.

Al momento in cui scrivo questo articolo, non è stata confermata alcuna data di uscita per il 381° capitolo di Berserk, anche se i lettori potrebbero dover aspettare un po’. Questo mese sono usciti due nuovi capitoli, un’impresa che normalmente non accade per il franchise oscuro. Incrociamo le dita affinché un capitolo arrivi in ​​un momento futuro di quest’anno, dato che il capitolo recente si è concluso con un bel colpo di scena.

Dopo la tragica scomparsa di Kentaro Miura, gli amici del mangaka hanno deciso di prendere le redini della serie. Koji Mori e gli artisti dello Studio Gaga, sperano di porre a termine la serie seinen più amata di sempre rimanendo fedeli agli appunti di Miura.

Fonte – Comicbook