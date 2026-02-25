Ben 10 torna alle origini con un nuovo fumetto reboot firmato dal co-creatore della serie

Ben 10 sta per tornare in una veste completamente nuova, e la cosa interessante è che dietro questo progetto c’è un nome che i fan storici conoscono molto bene. Il 6 marzo arriverà un nuovo fumetto dedicato all’iconico eroe con l’Omnitrix, pensato come una sorta di reboot in stile “Absolute”, un po’ come sta facendo DC con i suoi personaggi più famosi.

A scriverlo sarà Joe Casey, uno dei co-creatori della serie animata originale, e già questo rende il progetto parecchio curioso. Non si tratta quindi solo dell’ennesimo rilancio fatto da zero, ma di qualcuno che ha contribuito a definire Ben Tennyson fin dall’inizio e che ora torna a rimetterci mano con una visione più matura e probabilmente più sperimentale.

Da quello che si è visto finora, questo Ben 10 a fumetti avrà uno stile visivo diverso dal classico cartone che ricordiamo. L’idea sembra quella di prendere il concept base, un ragazzo con un dispositivo alieno capace di trasformarlo in diverse creature, e spingerlo in una direzione più audace, magari con toni più seri e un worldbuilding più profondo. Un po’ come se fosse una reinterpretazione pensata per chi è cresciuto con Ben 10 e oggi vuole qualcosa di più “adulto”, senza perdere lo spirito originale.

Il paragone con la linea Absolute non è casuale, anche lì l’obiettivo è ripensare personaggi iconici senza essere legati al canone tradizionale, dando spazio a nuove idee e a una libertà creativa maggiore. In questo caso, il coinvolgimento di Casey potrebbe essere la chiave per bilanciare nostalgia e innovazione, evitando un reboot che sembri solo un esercizio di stile.

Per i fan storici è una di quelle notizie che fanno alzare un sopracciglio e dire “ok, voglio vedere dove vogliono andare a parare”. E per chi ha scoperto Ben 10 più tardi, potrebbe essere un ottimo punto d’ingresso in una versione fresca e diversa del personaggio.

Ora la vera domanda è: vi piace questa direzione più sperimentale o preferite il Ben 10 classico dell’infanzia?