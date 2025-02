Baki The Grappler e le polemiche con i cameo di Trump ed Elon Musk

Baki The Grappler è sotto il mirino del pubblico di appassionati, per via delle ultime apparizioni presenti all’interno dell’iconico manga, noto per i suoi combattimenti estremi e improbabili, al centro anche della trasposizione animata presente su Netflix.

L’autore Keisuke Itagaki continua la sua corsa con i nuovi capitoli, alimentando delle polemiche altamente discusse al momento su Twitter. Vogliamo anticipare che non è la prima volta che figure politiche entrano all’interno del mondo di Baki, visto che in passato abbiamo avuto modo di vedere George W. Bush, Joe Biden, Obama e anche Trump.

Tali leader sono stati raffigurati nell’intento di placare Yujiro Hanma, per evitare che quest’ultimo scatenasse il caos. Nell’adattamento Netflix, vediamo queste versioni di Bush e Obama modificate, rispettivamente in “President Bosh” e “President Ozma”.

Musk e Trump vs Hanma

Nonostante questo, nel nuovo capitolo di Baki Rahen, Yujiro si trova faccia a faccia con Musk e Trump e da come possiamo aspettarci l’incontro prende una brutta piega. Yujiro, noto per il suo carattere distruttivo e l’odio verso le figure di potere, non prende bene la visita dei due, costruendo verso il pubblico la classica scena di tensione, dove l’Ogre minaccia apertamente i due uomini con parole forti e aggressive.

Una delle battute più discusse al momento è la seguente: “Se voi due idioti continuerete a fare quello che vi pare, allora vi farò fuori entrambi! Chiamate pura la vostra sicurezza: più siamo meglio è!”.

Per il pubblico l’autore ha esagerato

La controversa rappresentazione di questi personaggi e l’aggressività della scena hanno rapidamente fatto il giro dei social, alimentando un dibattito tra i fan su quanto Baki The Grappler possa spingersi nel mescolare azione e combattimenti alla situazione politica attuale, tirando in ballo dei personaggi attualmente al potere.

Voi cosa ne pensate della questione? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter