Baki Hanma e la pausa del manga: quando tornerà?

Baki Hanma rimane una delle serie manga più longeve ad oggi ed è merito del mangaka Keisuke Itagaki. Mentre i fan attendono ancora che Netflix annunci quando tornerà l’adattamento anime sulla piattaforma di streaming, ci sono brutte notizie riguardo l’arco narrativo del manga in corso noto come Baki Rahen. In una rivelazione a sorpresa, l’attuale serie manga si prenderà una pausa dalla sua programmazione per motivi non rivelati.

Baki Rahen prepara il terreno per la lotta di Baki contro suo fratello Jack Hanma, un uomo che condivide la passione per il combattimento del fratello ma adotta un approccio molto più contorto per raggiungere i suoi obiettivi. In un recente numero di Weekly Shonen Champion, la rivista regolare che pubblica Baki Hanma per anni, è stato rivelato che il prossimo capitolo del manga è stato posticipato. Fortunatamente, il ritardo è momentaneo, dato che il prossimo capitolo arriverà il 15 maggio e riproporrà ancora una volta la trama che prepara i fan alla rivincita tra fratelli.

Baki Hanma ha fatto notizia di recente per un motivo piuttosto controverso, dato che Itagaki non è mai stato timido nell’inserire eventi contemporanei nel suo manga. In passato, il mangaka ha presentato importanti personaggi politici come Barack Obama, George W. Bush, Hilary Clinton e altri per espandere la tradizione di questo universo e dimostrare il pieno potere dell’orco noto come Yujiro Hanma, il padre di Baki.

Negli ultimi capitoli, Yujiro riceve la visita dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e del controverso Elon Musk. Nel loro incontro, il padre di Baki non è entusiasta di vedere la coppia ed esprime il suo disappunto in un modo semplicemente perfetto per l’orco stesso e coerente con il modo in cui Yujiro ha incontrato i politici in passato. Nonostante Yujiro abbia perso contro il figlio in un combattimento corpo a corpo, l’orco non è comunque da sottovalutare in termini di forza.

Sebbene Netflix abbia avuto grandi novità nel settore anime negli ultimi anni, il franchise di Baki è stato un outsider per la piattaforma in termini di ascolti complessivi. Il prossimo capitolo dell’adattamento anime, Baki Dou, non ha ancora rivelato una data di uscita, ma il materiale originale prevede grandi battaglie per il figlio dell’orco.