Attack on Titan: nuovi film in arrivo secondo il produttore dell’anime

Anche se Attack on Titan ha chiuso la sua “corsa animata”, con Eren e il Corpo di Ricerca che hanno messo la parola “fine” alla storia con una battaglia sanguinolenta e drammatica, l’universo creato da Hajime Isayama è tutt’altro pronto per ritirarsi, vista la forte possibilità di un ritorno al cinema.

Il produttore dell’anime Tetsuya Kinoshita infatti, durante il tour musicale di Attack on Titan – The Official Concert – Beyond The Walls World Tour, ha lasciato intendere che al momento ci sono dei film in produzione. Durante una delle tappe americane del concerto, Kinoshita ha rivelato l’intenzione di continuare a espandere l’universo narrativo attraverso nuovi progetti, tra cui anche dei lungometraggi:

“Prevediamo di continuare a creare film come LAST ATTACK, concerti come questo e varie collaborazioni videoludiche in futuro”. Affermazioni capaci di aprire delle strade davvero interessanti: film animati, adattamenti il live action e storie secondarie con protagonisti dello stampo di Levi, Armin e Eren.

L’ultimo film per esempio, Attack on Titan: The Last Attack è stato un successo: fungendo da sintesi dell’epica battaglia finale tra il Titano Fondatore e i membri del Corpo di Ricerca, ha ammaliato tutti gli appassionati al cinema, disegnando una parabola capace di aprire nuovi varchi per l’animazione nipponica e il franchise.

l’interesse per le storie parallele è fortemente presente, visto il successo dello one-shot Attack on Titan: Bad Boy, con Levi protagonista. Un’altra ispirazione potrebbe essere il manga AOT: Before The Fall, ambientato 70 anni prima degli eventi della serie principale.

Con 64 capitoli totali il materiale è davvero ghiotto e senza dubbio potrebbe coprire un film e anche una piccola serie animata, tanto per fare un esempio. Fatto sta che la valenza del franchise è ancora in crescita e senza dubbio altre produzioni in merito di certo non farà dispiacere il pubblico.