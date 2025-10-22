News Manga
Atelier of Witch Hat trionfa agli Harvey Awards 2025: nuovo riconoscimento per il capolavoro di Kamome Shirahama
Eleonora Masala 22/10/2025
Grande risultato per Atelier of Witch Hat. Il manga fantasy di Kamome Shirahama ha conquistato ancora una volta gli Harvey Awards 2025, portandosi a casa il premio come Miglior Manga. È la seconda volta che Atelier of Witch Hat vince questo riconoscimento, dopo quella del 2020, un risultato che dice tutto sul successo e sulla magia che quest’opera continua a trasmettere in tutto il mondo.
In Giappone è pubblicato da Kodansha, mentre in Italia lo porta Planet Manga, e racconta la storia di Coco, una ragazza normale che sogna di diventare una strega in un mondo dove la magia è riservata solo a pochi. Quando scopre per caso un libro di incantesimi proibiti, la sua vita cambia completamente. Disegni curatissimi, atmosfere da fiaba e un mondo costruito nei minimi dettagli hanno reso Atelier of Witch Hat un titolo unico per chi ama le storie che sanno incantare con grazia, avventura e tanta emozione.
Il premio agli Harvey Awards arriva come un riconoscimento non solo al talento narrativo di Kamome Shirahama, ma anche alla sua abilità artistica: ogni tavola sembra un’illustrazione a sé, un piccolo quadro capace di unire eleganza e mistero. Non è un caso che l’autrice, prima di dedicarsi al manga, abbia lavorato anche per le grandi case editrici americane come Marvel e DC, disegnando copertine per serie come Wonder Woman e Doctor Strange.
In Italia, Atelier of Witch Hat ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie anche a edizioni di grande qualità e alle mostre dedicate all’autrice, che negli ultimi anni è diventata una delle figure più amate anche dai lettori occidentali.
Con questa nuova vittoria, il manga di Kamome Shirahama si conferma come una delle opere fantasy più importanti dell’ultimo decennio: poetico, visivamente straordinario e capace di parlare a lettori di ogni età. Un premio più che meritato per una storia che continua a incantare il mondo.