Atelier of Witch Hat trionfa agli Harvey Awards 2025: nuovo riconoscimento per il capolavoro di Kamome Shirahama

Grande risultato per Atelier of Witch Hat. Il manga fantasy di Kamome Shirahama ha conquistato ancora una volta gli Harvey Awards 2025, portandosi a casa il premio come Miglior Manga. È la seconda volta che Atelier of Witch Hat vince questo riconoscimento, dopo quella del 2020, un risultato che dice tutto sul successo e sulla magia che quest’opera continua a trasmettere in tutto il mondo.

In Giappone è pubblicato da Kodansha, mentre in Italia lo porta Planet Manga, e racconta la storia di Coco, una ragazza normale che sogna di diventare una strega in un mondo dove la magia è riservata solo a pochi. Quando scopre per caso un libro di incantesimi proibiti, la sua vita cambia completamente. Disegni curatissimi, atmosfere da fiaba e un mondo costruito nei minimi dettagli hanno reso Atelier of Witch Hat un titolo unico per chi ama le storie che sanno incantare con grazia, avventura e tanta emozione.

Il premio agli Harvey Awards arriva come un riconoscimento non solo al talento narrativo di Kamome Shirahama, ma anche alla sua abilità artistica: ogni tavola sembra un’illustrazione a sé, un piccolo quadro capace di unire eleganza e mistero. Non è un caso che l’autrice, prima di dedicarsi al manga, abbia lavorato anche per le grandi case editrici americane come Marvel e DC, disegnando copertine per serie come Wonder Woman e Doctor Strange.

In Italia, Atelier of Witch Hat ha conquistato un pubblico sempre più ampio grazie anche a edizioni di grande qualità e alle mostre dedicate all’autrice, che negli ultimi anni è diventata una delle figure più amate anche dai lettori occidentali.

Con questa nuova vittoria, il manga di Kamome Shirahama si conferma come una delle opere fantasy più importanti dell’ultimo decennio: poetico, visivamente straordinario e capace di parlare a lettori di ogni età. Un premio più che meritato per una storia che continua a incantare il mondo.