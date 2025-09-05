Assassination Classroom – annunciato il nuovo film animato

In base alle prime informazioni emerse dal numero di Weekly Shonen Jump (Shueisha), in corso di pubblicazione l’8 settembre 2025, si apprende che Assassination Classroom, manga omonimo scritto e disegnato da Yusei Matsui (attualmente a lavoro su The Elusive Samurai), riceverà un nuovo film animato.

Le informazioni riportano che il nuovo lungometraggio si intitola Minna no Jikan e uscirà nei cinema giapponesi il 20 marzo 2026. Il film animato, creato per celebrare il decimo anniversario dell’adattamento, si ispira direttamente al manga difatti narrerà gli episodi omessi dall’originale serie anime.

Si tratta di un’occasione propizia per tutti coloro che hanno amato il progetto animato dal momento che potranno scoprire nuove esilaranti avventure volte all’assassinio del maestro più imprevedibile dell’intrattenimento.

L’autore al momento è al lavoro su The Elusive Samurai, opera serializzata altresì su Shonen Jump che sta riscuotendo successo supportato dalla recente serie anime.

Assassination Classroom è stato uno dei manga più emblematici della generazione shonen della precedente decade. L’opera ha debuttato sulle pagine della celebre rivista nel luglio del 2012 per poi concludersi nel marzo 2016 con un totale di 180 capitoli raccolti in 21 volumi tankobon. Il manga è edito integralmente da Planet Manga.

Il successo editoriale ha generato numerosi adattamenti: una serie anime prodotta dallo studio di animazione Lerche, trasmessa in Giappone tra il 2015 e il 2016 per un totale di 47 episodi, oltre a diversi OVA. A questi si aggiungono due film live-action giapponesi usciti rispettivamente nel 2015 e 2016. La serie anime è disponibile per la visione su Netflix e Prime Video: