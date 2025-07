Arriva nei cinema italiani Scarlet, il nuovo film di Mamoru Hosoda

Mamoru Hosoda, il regista che ha firmato film come Belle e The Boy and the Beast, porterà il suo nuovo lavoro anche in Italia. Scarlet arriverà al cinema nel 2026, mentre in Giappone uscirà qualche mese prima, a novembre 2025. A portarlo da noi sarà Sony Pictures, che ne ha annunciato la distribuzione ufficiale.

Una storia originale firmata Hosoda

Dopo i successi ottenuti con le sue opere più recenti, Hosoda torna a raccontare una storia che punta a emozionare e colpire anche visivamente. Chi conosce il suo stile sa che ogni nuovo film porta con sé qualcosa di unico, e le aspettative sono alte anche stavolta. Non è escluso che Scarlet affronti temi profondi, come spesso accade nei suoi lavori.

Dopo Belle, un altro film attesissimo

Con Belle Hosoda aveva conquistato pubblico e critica, portando al cinema un racconto moderno sul legame tra tecnologia e identità. Anche questa volta l’aspettativa è alta, sia in patria che all’estero. Il film sarà prodotto dal celebre Studio Chizu, che accompagna Hosoda da tempo e ha firmato tutte le sue opere più recenti.

Uno sguardo ai giovani, tra emozioni e temi attuali

Hosoda ha dichiarato più volte di voler creare storie che parlino anche ai più giovani, affrontando temi contemporanei con sensibilità e un linguaggio emotivo, ma sempre accessibile a tutti.

Uscita italiana confermata per il 2026

L’annuncio della distribuzione in Italia è arrivato con largo anticipo, segno di quanto il film sia già atteso anche da noi. Sony Pictures curerà l’uscita nelle sale, anche se al momento non è stata indicata una data precisa. È probabile che venga lanciato nel corso dell’anno, magari in occasione di festival o eventi speciali dedicati all’animazione.

Il pubblico italiano potrà vederlo al cinema

Dopo l’uscita giapponese, prevista per l’8 novembre 2025, anche il pubblico italiano potrà vedere il film. Il fatto che sia in arrivo al cinema è una bella notizia per chi ama Hosoda, che potrà vivere questa nuova storia sul grande schermo, dove il suo stile si esprime al meglio.