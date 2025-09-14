Aniplex Online Fest 2025: tutte le novità anime

L’Aniplex Online Fest 2025 si è già concluso, ma ha lasciato dietro di sé un sacco di novità che hanno fatto entusiasmare i fan di anime.

Se vi siete persi l’evento, niente paura: qui vi raccontiamo tutto quello che è stato mostrato.

Tra le news più chiacchierate c’è Daemons of the Shadow Realm, il nuovo anime di Hiromu Arakawa, la mente dietro Fullmetal Alchemist, che arriverà nel 2026.

I fan non stanno più nella pelle all’idea di scoprire come l’autrice darà vita al suo nuovo mondo, pieno di creature soprannaturali e colpi di scena.

Non mancano poi altri titoli molto attesi. Fate/strange Fake debutterà il 3 gennaio 2026 con un nuovo trailer, visual e dettagli sulla opening, mentre The Irregular at Magic High School THE MOVIE: Yotsuba Succession Arc è previsto per il 2026 in Giappone e ha mostrato un teaser che ha già catturato l’attenzione degli spettatori.

Non sono mancate sorprese anche per chi ama storie più nuove e fresche: Inherit the Winds promette un approccio audace ai period drama classici, mentre SI-VIS: The Sound of Heroes arriverà su Crunchyroll il 5 ottobre.

Anche May I Ask for One Final Thing? partirà in anteprima con due episodi il 3 ottobre, con Sally Amaki nel cast.

Tra le altre anteprime segnaliamo Dragon Raja II: The Mourner’s Eyes (8 ottobre), Touring After the Apocalypse (dal 4 ottobre su TOKYO MX e Crunchyroll), GNOSIA (11 ottobre), Tojima Wants to Be a Kamen Rider (4 ottobre), DARK MOON: THE BLOOD ALTAR (gennaio 2026), Hana-Kimi (gennaio 2026), Expelled from Paradise Sequel (2026), The Ogre’s Bride (2026) e Link Click: Bridon Arc (2026).

Insomma, l’Aniplex Online Fest 2025 ha offerto un mix di titoli già amatissimi e nuovi progetti da tenere d’occhio, con teaser, visual e trailer che hanno lasciato i fan con il cuore in gola.

Tra conferme, anteprime e sorprese, il 2026 si preannuncia già un anno ricco di anime da seguire, con tante storie diverse pronte a catturare l’attenzione di tutti, dai veterani agli spettatori più curiosi.