Ani‑Teki: in Giappone nasce un gruppo per tutelare chi lavora nell’industria anime

L’industria dell’animazione giapponese sta per vivere una svolta importante. Il Ministero dell’Industria ha annunciato la creazione di Ani‑Teki, un gruppo indipendente dedicato a migliorare davvero le condizioni di chi lavora nel settore. È un segnale positivo per un mondo che, nonostante i grandi guadagni, ha spesso nascosto situazioni difficili per molti creativi.

Un punto di riferimento per lo standard lavorativo

Ani‑Teki nasce con un obiettivo ben preciso: definire linee guida condivise per rendere più sostenibile il lavoro degli animatori, degli illustratori e di tutte le figure coinvolte nella produzione anime. Tra le proposte, spiccano l’introduzione di uno standard nazionale per salari, orari e scadenze e la creazione di un sistema di certificazione per le opere che rispettano questi criteri.

Un’esigenza emersa nel tempo

Negli ultimi tempi si è sentito sempre più parlare delle difficoltà di chi lavora dietro le quinte dell’animazione. Ritardi nei pagamenti, straordinari non riconosciuti e ambienti di lavoro pesanti sono problemi che emergono con forza, come evidenziato anche da un recente rapporto delle Nazioni Unite. Di fronte a questa pressione crescente, sia interna che internazionale, il Giappone ha deciso di agire.

Formazione e trasparenza al centro del progetto

Il nuovo gruppo opererà in totale autonomia, con la possibilità di offrire formazione specialistica e incoraggiare il dialogo tra studi di animazione, produttori e autorità. Tra i suoi compiti principali ci sarà anche quello di verificare il rispetto delle regole da parte delle aziende coinvolte, garantendo trasparenza nei processi e maggiore tutela per i lavoratori.

Una svolta attesa anche a livello globale

Con un valore annuo stimato di oltre 21 miliardi di dollari, l’industria degli anime è un vero e proprio motore culturale per il Giappone. Questo nuovo progetto si inserisce nel quadro della strategia “Cool Japan” e risponde anche alla crescente richiesta, a livello mondiale, di un settore più attento ai diritti e al benessere di chi crea queste storie amate in tutto il mondo. Un primo passo verso un futuro più giusto per chi crea le storie che il mondo ama.