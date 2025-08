Absolute Wonder Woman | Recensione

Dopo Absolute Batman e Absolute Superman, anche Absolute Wonder Woman si è guadagnata il suo posto tra i titoli imperdibili del 2025. Scritta da Kelly Thompson e disegnata da Hayden Sherman, la nuova incarnazione dell’Amazzone è forse la più radicale e affascinante tra quelle del neonato Absolute Universe. Al di là del successo di vendita, è senza dubbio il titolo di cui più si parla tra critica e lettori.

Anche qui la formula è chiara: prendere un personaggio iconico e ridefinirlo dalle fondamenta, restando fedeli allo spirito originale ma stravolgendo il contesto. Diana non arriva più da una maestosa isola greca nascosta agli occhi del mondo, ma dall’Inferno, dove gli dei l’hanno affidata alle cure di Circe dopo aver sconfitto e bandito tutte le amazzoni. Cresciuta come combattente più che come ambasciatrice, la nuova Wonder Woman è una figura più ruvida, feroce e tragica, ma sempre guidata da un forte senso di giustizia.

Kelly Thompson sceglie un approccio narrativo potente e incisivo, dove mitologia e distopia si intrecciano con temi moderni come l’identità, il femminismo militante e il ruolo della violenza nella conquista della libertà. Diana non è un’eroina che salva il mondo col sorriso, ma una regina esiliata pronta a combattere per guadagnarsi un posto in un mondo che non le appartiene. I testi sono lirici e taglienti, mentre Hayden Sherman disegna con un tratto grezzo e spigoloso, che alterna pagine grandiose a silenzi drammatici, evocando atmosfere alla Mad Max ma con l’eleganza di un affresco antico.

Come le altre serie del nuovo universo DC, anche Absolute Wonder Woman parte in modo del tutto indipendente dalle continuity precedenti, rendendola perfetta anche per i nuovi lettori. Ma già si avvertono i segnali di futuri intrecci: l’ombra di DC All In aleggia sul destino di Diana, e con le imminenti uscite di Flash, Green Lantern, Martian Manhunter e Green Arrow, è chiaro che il mosaico dell’Absolute Universe si sta componendo. E in questo mosaico, la nuova Wonder Woman si impone come una figura centrale e irriducibile.