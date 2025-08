Absolute Superman | Recensione

Dopo il successo clamoroso di Absolute Batman, la DC Comics rilancia con Absolute Superman, la reinterpretazione dell’Uomo d’Acciaio firmata da Jason Aaron ai testi e Rafa Sandoval ai disegni. E, come prevedibile, il risultato è un altro centro pieno: la serie ha rapidamente scalato le classifiche USA, confermandosi come uno dei titoli più apprezzati del 2025, risultando una delle letture più interessanti nella “Summer of Superman” che cavalca il successo del film di James Gunn.

La formula è simile a quella che ha funzionato per il Cavaliere Oscuro: prendere le radici iconiche del personaggio e rielaborarle in chiave moderna, con un tono più crudo, epico e – soprattutto – umano. In questo nuovo universo, Clark Kent non è cresciuto nella tranquilla Smallville, ma ha vissuto un’infanzia molto più turbolenta nella Krypton rurale, una zona periferica e dimenticata, dove la lotta per la giustizia ha significato prima di tutto resistere all’ingiustizia quotidiana.

Una rielaborazione che potremmo definire “marvelliana”, se torniamo agli anni in cui le differenze stilistiche tra le due principali case editrici di comics erano così marcate: questo Superman è un eroe che si erge contro il sistema in difesa degli oppressi, ma per questo viene marchiato come una minaccia e un criminale. È una serie molto impegnata e anche attuale, con alcune punte di commento sociale e quasi politico, sia nelle azioni di Superman che nella backstory dei suoi genitori, che in questo universo Absolute sono sempre Jor-El e Lara, non più freddi scienziati ma agricoltori kryptoniani che tentano di sopravvivere in una società ingiusta che sfrutta le classi sociali meno fortunate.

Jason Aaron sceglie di concentrarsi sulla dimensione morale e spirituale dell’eroe: cosa significa essere “l’ultimo figlio di Krypton” in un mondo che non vuole credere nella speranza? In questo il suo primo incontro con Lois Lane è paradigmatico di questo nuovo mondo: non più la giornalista indomita, ma un soldato incaricato di fermare questo Uomo d’Acciaio rivoluzionario. Rafa Sandoval accompagna questo percorso con uno stile dinamico e muscolare, ma allo stesso tempo attento alle espressioni e alla recitazione dei volti, riuscendo a trasmettere forza e malinconia nella stessa tavola.

Anche Absolute Superman è una serie completamente autonoma, che non richiede conoscenze pregresse, ma che si inserisce nel più ampio contesto del neonato Absolute Universe, generato dagli eventi di DC All In. Gli intrecci con le altre testate (Batman, Wonder Woman e a breve Flash, Green Lantern, Martian Manhunter e Green Arrow) sono solo accennati per ora, ma è evidente che la DC sta costruendo qualcosa di ambizioso. E con due titoli di questo livello a inaugurare il nuovo corso, le aspettative non potrebbero essere più alte.