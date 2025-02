A casa | Recensione

Trovare un posto che puoi chiamare casa non è mai facile. Spesso la si identifica con il luogo dove si è nati. Altre volte con quello dove si è cresciuti o dove si è passato la maggior parte del tempo. Ma casa, spesso, è qualcosa di molto di più. Rappresenta un luogo che conosciamo, con cui abbiamo instaurato un rapporto intimo, che va al di là della permamenza ed entra nella sfera del familiare. Può anche essere un luogo lontano nel quale troviamo una connessione sconosciuta. Un’attrazione che ci lega ad esso. Di questo si parla nel libro di cui andremo a parlare oggi. A casa, un albo illustrato scritto da Alessandro Riccioni, illustrato da Janssen Mark e pubblicato da Lapis Edizioni nel gennaio 2025.

La storia inizia con una luce che fende il cielo. Sembrerebbe una stella cadente. Così una bambina decide di seguire la scia luminosa e trova qualcosa d’inaspettato. Una navicella spaziale con a bordo una buffa creatura. La bimba decide di prenderlo per mano e mostrargli quanto sia meravigliosa, vasta e colorata la Terra. In questo viaggio straordinario lei gli mostra anche la vasta varietà degli abitanti che la popolano.

Il fascino della natura fa da sfondo a questa magica avventura circondati da creature, che li osservano incuriositi. Ma tutto ha un inizio come anche una fine. Lo strambo visitatore arriverà alla fine della sua visita e dovrà quindi ripartire. Si farà largo il dubbio. E se fosse la terra il luogo che aveva sempre cercato durante i suoi viaggi nello spazio? Magari deciderà di rimanere qui. Forse è questa la sua nuova casa.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Mark Janssen in questo libro si occupa delle illustrazioni con grande maestria. L’autore è sicuramente uno dei più talentuosi in circolazione e in questo albo crea un mondo che si osserva a bocca aperta con uno sguardo quasi estraneo. Le sue illustrazioni si caratterizzano per un uso magistrale dell’acquerello, che usa per rendere la nostra Terra ancor più ricca di colore, creature e scenografie rigogliose. Le tavole di A casa sono inoltre state selezionate come le vincitrici della mostra illustratori alla Bologna Children’s Book Fair 2024.

L’edizione italiana di A casa si è avvalsa delle parole di Alessandro Riccioni. Il suo testo accompagna il lettore nella lettura per raccontare la profonda importanza del sentimento d’accoglienza e del calore dell’amicizia. Questi temi vengono affrontati con così delicata poetica che quasi passano sottotraccia. Il testo infatti è ricco e scorrevole al tempo stesso. Una caratteristica tanto rara quanto preziosa. Rendendo la lettura piacevole, dolce e fluida. Le parole si sposano alla perfezione con i colori sfavillanti delle illustrazioni. I forti contrasti cromatici e giochi di sovrapposizioni accompagnati alle parole donano continue emozioni e meraviglia.

L’importanza di trovare un posto dove sentirsi a casa viene associato all’importanza di avere qualcuno con cui condividere la bellezza dei luoghi in cui ci si trova. Anche le parole semplici e immediate, contribuiscono a donare alla narrazione una magica leggerezza che accompagna nella lettura.

Lapis realizza un albo illustrato che è un concentrato di pura e sfavillante bellezza. L’importanza dell’alta qualità di stampa è dato dalle cromie molto varie, contrastanti ed esplosive utilizzate dall’autore. La resa su carta è brillante e carica di colore, donando alle diverse illustrazioni nelle pagine ancor maggiore impatto. Stupenda anche la copertina, come sognanti e di grande atmosfera sono anche le sguardie del libro.

Conclusione – A casa

A casa è un albo illustrato che trascina il lettore in un mondo variopinto e brulicante di vita. Ogni pagina è piena di creature che sembrano venire un po’ dal mondo onirico un po’ dal mondo reale. Si segue la trama della storia affascinati di volta in volta da questi scenari dai colori accesi e vibranti. La struttura del libro porta il lettore a sfogliare il libro con gli occhi carichi d’incanto e meraviglia. La dolcezza e leggerezza con cui la storia è trattata spinge ad una lettura scorrevole e piacevole.

In conclusione A casa è un albo illustrato dall’impatto visivo sicuramente forte e che resta impresso nella memoria. La storia narrata è piuttosto semplice e lineare ma sufficiente a garantire una solida struttura narrativa alle stupende illustrazioni. Un libro consigliato a tutti gli amanti delle immagini narrative inusuali e sognanti.