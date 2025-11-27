A casa da solo | Recensione

A tutti noi è capitato da bambini di rimanere a casa da soli. C’è chi viveva questo momento con ansia e paura. Mentre chi lo viveva con grande eccitazione e non vedeva l’ora che ciò accadesse. La casa diventava un luogo da esplorare e tutto per noi dove fare come volevamo senza che nessuno ci dicesse cosa fare e cosa non fase. In A casa da solo, il protagonista è per l’appunto un cane che si ritrova a casa da solo. Questo è un libro scritto e illustrato da Barbara Nascimbeni e pubblicato da Franco Cosimo Panini nell’ottobre 2025.

Insomma, in molti si sono chiesti cosa facciano i nostri animali domestici quando li lasciamo a casa da soli. In questo libro la storia parte dallo scoprire, in particolare, cosa faccia un cane. Molti pensano che stiano aspettando con impazienza il nostro ritorno. Ma se invece ne approfittasse per far quello che il padrone non gli permette di fare?

Il protagonista di questa storia, Frido, è del secondo avviso. Infatti non appena la padrona esce, si dedica ai suoi passatempi preferiti. Non si risparmia proprio in nulla. Dopo una corsa in monopattino e qualche capriola sul letto, si traveste, gioca con gli amici, fa yoga e si lancia in danze scatenate. Ovviamente in casa restano le tracce delle sue malefatte. Ma l’importante è cancellare ogni traccia delle sue marachelle prima che torni la sua padrona. Ci riuscirà? Forse sì, o quasi.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

In questo albo illustrato, Barbara Nascimbeni è autrice dei testi e anche delle illustrazioni. La struttura narrativa è iperbolica. Tutto inizia dalla quiete in un crescendo di divertimento e disastri che ha inizio nel momento in cui la padrona esce di casa. Gli elementi buffi e assurdi rendono la lettura ancor più intrigante e divertente. Perché aggiungono, pagina dopo pagina, un senso comico a tutte le varie marachelle di Frido.

Il testo è scorrevole, buffo e asciutto. Lascia tutto lo spazio alle immagini che hanno una progressione quasi da fumetto senza gabbie. Infatti la dominanza è bianca su cui il protagonista e pochi altri elementi sono disegnati con una sottile linea nera e pochissimi colori. Questo stile, semplice e dinamico dà maggior forza alle gag e rende il tutto molto più intrigante e coinvolgente.

La caratterizzazione del protagonista e dei pochi comprimari canidi è semplice e convincente. Mentre gli umani sono rappresentati dal petto in giù. Senza mai poterli vedere in volto. Un po’ come nei cartoni animati di Tom & Jerry. L’ambientazione è una sola, la casa. Ma perfettamente caratterizzata in ogni suo spazio. I colori usati danno un senso di classico alle illustrazioni e a tutto il volume. Aspetto sicuramente vincente e che dà anche una piacevole e rilassata allegria.

Franco Cosimo Panini confeziona un albo illustrato dal gusto decisamente particolare. Oseremmo dire quasi retrò. Nel complesso, tra testo e illustrazione risulta un volume davvero di pregevole fattura. Un libro che cattura l’occhio già al primo sguardo grazie alla sua copertina ruvida e dalla colorazione classica. La confezione, come è per altri volumi che abbiamo avuto il piacere di recensire di questa casa editrice, è eccellente. Ogni aspetto è curato in ogni dettaglio. La scelta della carta, ruvida e spessa, imprime al livello di stampa una qualità e uno spessore maggiori che risaltano già sfogliando il libro.

Conclusione – A casa da solo

A casa da solo è un albo illustrato davvero buffo e divertente. Una lettura leggera e briosa caratterizzata da uno stile di illustrazione semplice ed efficace. La storia è quanto di più assurdo e originale si possa leggere. Una narrazione che parte da pressupposti piuttosto comuni e normali. Ma sfocia in una serie di divertenti assurdità sempre più incredibili. Le illustrazioni fresche e buffe unite ad una struttura narrativa agile e giocosa, la rendono una lettura coinvolgente e intrigante. Gli elementi comici che costellano questa lettura rendono poi il filone della narrazione ancor più ricco e stimolante.

Insomma una lettura divertente e imprevedibile, con un protagonista con cui ogni bambino può facilmente identificarsi. Il testo poi, snello e facilmente leggibile, consente anche ai lettori alle prime armi di poterlo leggere. In definitiva un libro che regala del sano intrattenimento e divertimento, adatto ad ogni età. In conclusione, A casa da solo, è albo illustrato assolutamente da consigliare per quanto riguarda il divertimento. Una lettura semplice e spensierata grazie anche alle dolci e giocose illustrazioni che divertono pagina dopo pagina.