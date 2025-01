Demon Slayer: come apparirebbero Gyokko e Hantengu nella vita vera?

Demon Slayer si sta preparando a lanciare il primo film dei tre film che concluderanno la serie televisiva di Ufotable. Ma oltre alla trilogia, il franchise shonen ha anche altri progetti importanti al di fuori della serie anime, nonostante il manga sia concluso. È in lavorazione un’opera teatrale che copre l’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana, e insieme a un nuovo poster, l’adattamento ha rivelato come appariranno i demoni dell’arco del Villaggio dei Forgiatori di spade quando entreranno nel “mondo reale”.

L’arco in questione rappresenta la terza stagione dell’adattamento anime di Demon Slayer. Dopo la lotta contro Gyutaro nel Distretto dei Divertimenti, Tanjiro aveva bisogno di far riparare la sua Katana nel luogo in cui lo spadaccino faceva affidamento per realizzare tutte le sue armi. Sfortunatamente per Tanjiro, questo villaggio non era al sicuro dall’occhio malvagio di Muzan, poiché il signore dei demoni rilascia due delle sue lune crescenti più forti. Parliamo di Gyokko e Hantengu e vederli in live-action potrebbe far perdere la testa a molti fan.

La produzione live-action di Demon Slayer, “Demon Slayer: Part Five – Attacco al Villaggio dei Forgiatori di Katana”, andrà in scena a Tokyo al Galaxy Theater dall’11 al 20 aprile. Dopo questa esibizione iniziale, la rappresentazione teatrale continuerà dal 25 al 27 aprile all’AiiA 2.5 Theater Kobe a Hyogo.

Per i demoni coinvolti, l’attore Kazama Yujiro interpreterà il ruolo di Hantengu, mentre l’attore Hashimoto Shohei interpreterà il suo sé più giovane/forte, Sohakuten. Gyokko sarà invece interpretato da Kawasaki Yusaku. Di seguito è possibile dare un’occhiata al poster e alle prime immagini ufficiali sui tre demoni.

La trilogia Infinity Castle di Demon Slayer permetterà ai fan di vedere i demoni più forti del franchise finalmente in azione. Anche se i subordinati di Muzan vengono sconfitti da Tanjiro e dal gruppo di spadaccini, ci vorrà una seria riflessione per escogitare un modo per sconfiggere Muzan stesso. Come si è visto nel finale della quarta stagione, Muzan sembra quasi invincibile poiché sembra che solo il sole stesso possa causare la sua caduta.

Per quanto riguarda il mondo live-action, Demon Slayer non ha confermato se creerà un film live-action e/o una serie televisiva. Tuttavia, poiché franchise come One Piece hanno ottenuto un grande successo nel mondo live-action, vedere Tanjiro e Nezuko fare lo stesso avrebbe senso considerando la popolarità del franchise in questione.

Fonte – Comicbook