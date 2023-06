Demon Slayer: svelata la vera forma di Gyokko

La terza stagione di Demon Slayer sta per arrivare agli episodi finali della saga del Villaggio dei Forgiatori di Katana, che adatta gli eventi del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge. E il nuovo episodio di Demon Slayer ha rivelato la forma finale della Quinta Luna Crescente, ossia Gyokko.

La stagione 3 di Demon Slayer ha visto il tanto atteso ritorno di Tanjiro e Nezuko sul piccolo schermo. Ma tutti i fan della serie hanno potuto vedere due Pilastri, quello della Nebbia e quello dell’Amore unirsi alla lotta. Ma riguardo il lato dei villain, l’anime ha introdotto due Lune Crescenti di Muzan Kibutsuji. La dinamica di questa stagione oscilla tra Tanjiro e Muichiro. Nel primo caso il protagonista lotta con sua sorella contro Hantengu e i suoi Demoni delle emozioni; mentre nel secondo l’attenzione si concentra sul Pilastro della Nebbia che affronta Gyokko.

Il momento più straziante della terza stagione di Demon Slayer è senza dubbi il passato tragico di Muichiro. Attraverso un flashback i fan hanno potuto scoprire cosa fosse accaduto nella sua vita, prima che Muichiro diventasse il Pilastro della Nebbia. Ma l’episodio più recentemente andato in onda, ha proseguito la lotta contro Gyokko. Ed è qui che la Luna Crescente ha finalmente rivelato la sua travolgente forma finale.

L’episodio 9 vede Muichiro iniziare a prendere sul serio Gyokko, e lo stesso ha fatto il demone. Arrabbiato per il fatto che Muichiro non sembrava preoccuparsi della sua “arte” o delle sue creazioni, Gyokko decide di passare al livello successivo e rivelare la sua vera forma all’interno dei vasi. Possiamo dire che non è troppo diverso da come si è mostrato da subito.

Mutando la sua pelle per evitare uno degli attacchi di Muichiro, Gyokko rivela una forma squamosa simile a un serpente, apparentemente molto più forte della sua forma precedente. Ma nonostante questo, la sua forma finale alla fine non è impressionante per Muichiro. Infatti non apporta un gran cambiamento, e la reazione vuota di Muichiro contrapposta a quella molto carica di Gyokko, ha reso questa rivelazione molto più esilarante invece che terrificante.

Fonte – Comicbook