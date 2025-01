One Piece si trova nella fase più noiosa della sua storia?

Il manga e l’anime di One Piece sono entrambi in pausa per motivi diversi. Mentre il manga ha appena dato il via all’arco narrativo di Elbaf, l’anime sta adattando gli esplosivi eventi dell’arco narrativo di Egghead. Rufy e il suo equipaggio affronteranno minacce molto più grandi del CP0, che metteranno in pericolo la vita di Vegapunk. Stanno già pianificando di scappare a Elbaf e il manga si sta attualmente preparando per iniziare il loro nuovo viaggio. Oltre alle vacanze, Eiichiro Oda si è anche preso diverse pause a causa di problemi di salute e della produzione della seconda stagione del live-action di One Piece di Netflix.

Come direttore esecutivo dello show, Oda è stato impegnato anche durante la produzione della prima stagione. Il manga è andato in diverse pause perché era difficile per lui stare al passo con il programma settimanale. Durante le riprese della seconda stagione, si è recato a Città del Capo e ha incontrato tutti gli attori. Questa è la prima volta che Oda visita un set, quindi il suo programma sembrava ancora più fitto di prima. Le pause consecutive del manga e la pausa dell’anime hanno portato al periodo più noioso nella storia di One Piece.

L’arco di Elbaf è qualcosa che i fan aspettavano sin dall’arco di Little Garden della Saga di Alabasata. Dopo una lunga attesa di oltre due decenni, il manga porta i Pirati di Cappello di Paglia nel Regno dei Giganti. L’arco inizia con il capitolo 1126, dove l’equipaggio viene separato brevemente. Road, che finge di essere il Dio del Sole, tiene prigionieri Rufy e alcuni membri dell’equipaggio. Non ci vuole molto perché si liberino e l’arco introduca il Principe Loki nel capitolo 1130.

Il capitolo è stato pubblicato il 20 ottobre 2025 prima di andare in pausa per tre settimane. Sono passati tre mesi da quando il Principe di Elbaf ha debuttato correttamente, ma il manga ad oggi ha pubblicato solo fino al capitolo 1135. Come affermato da un famoso insider di X di One Piece, newworldartur, questo è il periodo più secco nella storia di One Piece poiché il manga non ha mai preso così tante pause nell’arco di tre mesi.

L’anime invece è in pausa da ottobre 2024. Toei ha lavorato a una versione rimasterizzata della Saga dell’Isola degli Uomini Pesce, ma l’arco di Egghead tornerà ad aprile 2025. Toei ha annunciato questa pausa per mantenere la qualità dell’anime alta e assicurarsi che non superi la trama del manga.

Fonte – Comicbook