Demon Slayer: Infinity Castle: un leak potrebbe aver rivelato la data di uscita

Demon Slayer ha debuttato in precedenza sul grande schermo con film come Demon Slayer: Mugen Train che rimane il film anime di maggior successo di tutti i tempi. Considerando che Ufotable e la serie shonen hanno avuto una seria concorrenza con i precedenti colossi dello Studio Ghibli, non è stata un’impresa facile ottenere questo titolo. Più avanti quest’anno, l’adattamento anime mira a superare Mugen Train con l’uscita del primo film di una trilogia che adatta l’arco narrativo di Infinity Castle. Progettato come gran finale della serie, il franchise shonen potrebbe aver accidentalmente rivelato quando Infinity Castle arriverà sul grande schermo.

Ad oggi, il franchise di Demon Slayer ha distribuito tre film nei cinema, con il primo che ha raggiunto vette importanti grazie alla sua storia originale e all’animazione strabiliante. Il film Mugen Train è stato poi seguito dai film di compilation Demon Slayer: To The Swordsmith Village e Demon Slayer: To The Hashira Training. Gli ultimi due lungometraggi erano film di compilation che hanno preso episodi dell’anime e li hanno cuciti insieme per celebrare entrambi i finali delle stagioni precedenti, offrendo al contempo ai fan degli anime uno sguardo a ciò che verrà. Infinity Castle seguirà le orme di Mugen Train in quanto presenterà una storia completamente originale che deve ancora arrivare sul piccolo schermo.

Un sito web del botteghino ha rivelato che un “film evento Crunchyroll/Sony/Aniplex senza titolo” uscirà il 12 settembre di questo autunno. Sebbene il film proposto non sia confermato come Demon Slayer: Infinity Castle, soddisfa sicuramente tutti i requisiti per quello che potrebbe essere il primo della trilogia che concluderà la popolare storia di Tanjiro e Nezuko. I fan dei manga sanno già quanto sarà selvaggia la lotta contro Muzan e i suoi luogotenenti principali, quindi dovrebbe essere interessante se il prossimo film farà l’impossibile e supererà il botteghino di Mugen Train.

L’ultima volta che abbiamo lasciato Tanjiro e i suoi alleati cacciatori di demoni, erano rimasti con un bel colpo di scena. Il leader del Demon Slayer Corps, Kagaya Ubuyashiki, si è tolto la vita nel tentativo di rallentare Muzan, dando agli Hashira l’opportunità di contrattaccare contro il signore dei demoni. Mentre gli eroi hanno sferrato alcuni colpi incredibili, le proprietà rigenerative di Muzan lasciano intendere che solo il sole causerà la morte del cattivo. Trascinati nel Castello dell’Infinito, abbiamo visto per l’ultima volta Tanjiro giurare di abbattere Muzan mentre il palcoscenico per la battaglia finale era pronto.

La prossima trilogia ci regalerà la lotta finale contro Muzan e il suo esercito demoniaco, anche se non è ancora stato confermato se questo porrà fine all’anime di Demon Slayer nel suo complesso. Il manga originale aveva un arco narrativo finale che vedeva le vite dei sopravvissuti alla battaglia dopo lo scontro culminante, lasciando i fan degli anime a chiedersi se questa trama entrerà nella trilogia o avrà una sua stagione televisiva. Proprio come Mugen Train, dobbiamo immaginare che Infinity Castle sarà diviso in episodi anime per la sua stagione televisiva.

Fonte – Comicbook