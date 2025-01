The Beginning After the End, il nuovo adattamento anime prodotto da Studio A-Cat, ha già catturato l’attenzione degli appassionati per la sua particolare origine. Basata sull’omonimo webtoon di Tapas, la serie sarà il primo web novel americano ad essere adattato da uno studio giapponese. Prevista per aprile 2025, l’opera si distingue per l’ispirazione proveniente sia da classici dell’animazione giapponese, come Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter, sia da epici romanzi fantasy occidentali come Eragon e The Name of the Wind.

La serie web è scritta dall’autore asiatico-americano Brandon Lee, noto con lo pseudonimo TurtleMe, e illustrata da Fuyuki23. In una recente intervista ad Anitrendz, TurtleMe ha parlato delle influenze dietro la sua opera e di cosa i fan possono aspettarsi dalla trasposizione animata.

Le influenze di The Beginning After the End

TurtleMe ha dichiarato che anime come Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter lo hanno ispirato a creare una storia che sfida i personaggi a un livello più profondo, piuttosto che concentrarsi solo sulla forza e sull’azione. Allo stesso modo, ha preso spunto da romanzi occidentali come Eragon e The Name of the Wind, che mettono in risalto la crescita personale e le scelte morali dei protagonisti.

Secondo l’autore, il successo del webtoon deriva dalla sua capacità di fondere influenze sia orientali che occidentali, creando una narrazione unica che rispecchia le sue sensibilità culturali e narrative.

Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter sono celebri per i loro toni cupi e per la capacità di sovvertire i canoni del genere shonen. FMA ruota attorno al concetto di alchimia e segue le vicende di due fratelli, mentre HxH esplora un mondo in cui i cacciatori sono élite, con scontri spettacolari e un sistema di poteri complesso basato sul Nen.

Dall’altro lato, Eragon e The Name of the Wind offrono mondi fantasy ricchi di magia. Eragon racconta la storia di un cavaliere di draghi che si unisce a una ribellione, mentre The Name of the Wind segue un giovane emarginato che diventa un potente mago. Entrambe le opere vantano sistemi magici ben definiti e legami familiari che influenzano profondamente i protagonisti.

Riconoscere le influenze in The Beginning After the End

Sebbene le connessioni non siano immediatamente evidenti, è possibile individuare gli elementi ispirati da queste opere. Il webtoon si svolge in un classico scenario fantasy, simile a quello di Eragon e The Name of the Wind, con un sistema magico che distingue tra mana, legato all’ecosistema, e ki, più spirituale e interno. Questo ricorda il sistema magico di Eragon e il Nen di Hunter x Hunter, entrambi complessi e regolati da meccaniche precise.

Un altro punto chiave è la volontà di TurtleMe di sovvertire i tradizionali tropi dell’isekai. The Beginning After the Endesplora il tema delle relazioni familiari, mostrando come il protagonista possa ancora crescere e imparare nonostante la reincarnazione. Questo approccio, che mette in primo piano i legami affettivi e il background dei personaggi, richiama le tematiche di Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter ed Eragon, dove la famiglia gioca un ruolo centrale nello sviluppo narrativo.

Un adattamento da tenere d’occhio

Con l’uscita imminente, The Beginning After the End promette di offrire un mix affascinante di influenze globali, distinguendosi tra gli adattamenti di webtoon e anime. L’approccio unico di TurtleMe, che fonde il meglio di due mondi, potrebbe essere la chiave per rendere questa serie una delle più attese del 2025.

