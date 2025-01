L’industria degli anime ha vissuto una crescita senza precedenti, segnando il suo anno migliore nel 2023. La popolarità degli anime non solo continua a crescere in Giappone, ma ha ormai conquistato il pubblico globale, trasformandosi in un fenomeno culturale di portata mondiale.

Crescita esponenziale nel 2023

Un nuovo rapporto di Parrot Analytics ha rivelato che nel 2023 l’industria degli anime ha registrato un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, un risultato straordinario per un settore già in rapida espansione. Questa cifra tiene conto non solo delle vendite legate alle serie animate e ai manga, ma anche di tutto ciò che ruota attorno al medium: merchandise, musica, eventi live e altro ancora.

Un dato particolarmente interessante riguarda la distribuzione del mercato: sebbene il Giappone resti il cuore pulsante degli anime, il mercato internazionale ha superato quello nazionale, rappresentando il 51,5% del valore totale. Questo sottolinea quanto la passione per gli anime sia diventata un fenomeno globale, supportato da una distribuzione sempre più rapida ed efficiente grazie alle piattaforme di streaming.

I numeri dello streaming

Il successo globale degli anime è stato enormemente supportato dai servizi di streaming, che rappresentano il 6% dei profitti totali dell’industria. Tra i protagonisti troviamo Netflix, che ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari grazie agli anime, seguito da Crunchyroll con circa 1 miliardo di dollari. Hulu e Amazon Prime Video seguono, con Disney+ e MAX a chiudere la classifica. I servizi internazionali al di fuori degli Stati Uniti stanno inoltre registrando un impatto crescente sul mercato globale.

Douglas Montgomery, ex presidente della Japan America Society of Southern California, ha sottolineato l’importanza di questo settore con una dichiarazione significativa:

“Gli anime sono un motore fondamentale per attività accessorie come prodotti di consumo, gaming ed eventi dal vivo, creando effetti a catena sull’economia globale. Sfruttando queste industrie interconnesse, il settore degli anime può sbloccare un enorme potenziale economico e promuovere innovazioni che vanno oltre i media tradizionali.”

L’influenza della generazione Z

La generazione Z ha abbracciato gli anime come una parte integrante della propria cultura, con dati che mostrano come preferiscano guardare anime piuttosto che seguire eventi sportivi tradizionali come la NFL. Curiosamente, la stessa NFL ha cercato di cavalcare l’onda della popolarità degli anime, collaborando con il franchise di One Piece per eventi tematici e creando trailer in stile anime per i team.

Un futuro ancora più radioso

Con l’industria che continua a espandersi in mercati sempre nuovi e a trovare modi innovativi di coinvolgere il pubblico, il futuro degli anime appare più luminoso che mai. La fusione di media tradizionali e nuove tecnologie promette di mantenere gli anime al centro dell’intrattenimento globale, aprendo la strada a ulteriori successi e rivoluzioni culturali.

Fonte Comic Book