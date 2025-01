Sakamoto Days: il trailer finale rivela la paura più grande di Sakamoto

L’adattamento anime del popolare manga di Yuto Suzuki Sakamoto Days sta per debuttare sul piccolo schermo. La storia è incentrata su un ex assassino, Taro Sakamoto, che un tempo era temuto come il più grande sicario di tutti i tempi. Si innamora e si sposa, lasciandosi alle spalle il suo pericoloso lavoro. Cinque anni dopo, dopo il suo matrimonio, è fuori forma e vive una vita pacifica con la sua famiglia. Tuttavia, i guai bussano alla porta e Taro deve affrontare di nuovo il suo passato per proteggere la sua famiglia.

Questo esilarante anime pieno di azione segue le avventure di Taro mentre affronta ancora una volta i pericoli del suo precedente lavoro. Tuttavia, incontra nuovi alleati lungo la strada, che diventano parte della sua famiglia. L’anime debutterà l’11 gennaio 2025. Sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Netflix. L’anime è confermato per due cours, con il secondo programmato per luglio 2025. Netflix pubblica un trailer finale doppiato in inglese due giorni prima dell’uscita ufficiale. Il trailer di due minuti e mezzo fornisce un’introduzione di base allo show. Tuttavia, evidenzia anche che Taro, un assassino leggendario, ha una sola paura: il divorzio.

La moglie di Taro, Aoi, lo ha convinto a lasciare il suo lavoro di assassino. Crede che tutti abbiano qualcuno che si prende cura di loro, quindi uccidere causa molto dolore agli amici e alla famiglia della vittima. Aoi si è persino assicurata che Taro avrebbe mantenuto la parola data e ha aggiunto “niente uccisioni” come regola di famiglia. La punizione per aver infranto questa regola è il peggior incubo di Taro, poiché Aoi lo avrebbe lasciato per sempre. Nel trailer dell’anime di Sakamoto Days, è visibilmente spaventato e persino i suoi occhiali si rompono dopo aver sentito la minaccia di Aoi. Annuisce spaventosamente mentre riconosce il suo avvertimento. Nonostante sia un cittadino comune, Aoi non sembra turbato dalla violenza. Dopo che qualcuno ha messo una taglia di 1 miliardo sulla testa di Taro, diversi sicari continuano ad attaccarlo nel suo negozio.

Aoi dice casualmente che, nonostante sia un grattacapo, le vendite delle loro bende sono aumentate. Vediamo anche la figlia di Taro, Hana, che mette delle bende agli assassini venuti per uccidere suo padre. La famiglia Sakamoto rispetta rigorosamente le regole di famiglia, e questo vale per tutti, non solo per Taro. Quindi, nel trailer, vediamo Taro invitare Shin a far parte della famiglia. Come qualcuno che vivrà e lavorerà con loro, anche Shin deve seguire le regole di famiglia. Tuttavia, la punizione di Shin è diversa da quella di Taro. L’uomo minaccia Shin di ucciderlo se infrange la regola, il che, anche come scherzo, va contro i desideri di sua moglie.

Fonte – Comicbook