Sakamoto Days: alcuni fan sono già delusi dall’anime?

Sakamoto Days è destinato a essere la grande nuova uscita anime della stagione invernale 2025. Ma l’imminente adattamento anime del manga di Yuto Suzuki ha già separato alcuni fan meno convinti rispetto ad altri. Sakamoto Days uscirà su Netflix in due parti, con la prima in arrivo l’11 gennaio. Mentre la seconda arriverà a luglio. Dal momento in cui è stato annunciato l’adattamento anime di TMS Entertainment, i fan del manga di Suzuki lo hanno già proclamato “il massimo”. Ma l’ultimo materiale di marketing ha avuto un effetto polarizzante sulla fan base.

La campagna di pubbliche relazioni di Sakamoto Days è stata tutt’altro che stellare. La serie era pronta a diventare il prossimo Dandadan. Ma, a giudicare dalle reazioni online ai trailer, al doppiaggio e al nuovo OP, Sakamoto Days sta già deludendo le aspettative. A questo si aggiungono le accuse di TMS Entertainment per aver eliminato i commenti negativi sotto i trailer.

Il primo trailer di Sakamoto Days ha già sconvolto una parte dei fan, che teme che l’anime non sarà all’altezza del clamore del manga. Quando TMS Entertainment ha svelato il primo trailer, alcuni fan giapponesi hanno attaccato lo stile di animazione dello show. Questi attacchi hanno preso di mira tutto, dalle animazioni “pigre” del ritmo poco brillante in cui sono state rappresentate le scene di combattimento. Alcuni hanno anche sollevato problemi con il doppiaggio dello show, dicendo che i personaggi non assomigliavano per niente a ciò che avevano immaginato mentre leggevano il manga.

La prima opening di Sakamoto Days è stata pubblicata all’inizio di questa settimana. Intitolata “Run Sakamoto Run” di Vaundy, la canzone è un brano rock anni ’00, con titoli di apertura sorprendentemente rilassanti per una storia così ricca di azione. Mentre la canzone è stata un successo per la maggior parte, molti fan hanno attaccato la sua animazione, dicendo che sembrava persino peggiore del trailer. La maggior parte di questa raffigura il cast principale dei personaggi attraversano la città con immagini minimaliste.

