Sakamoto Days: Netflix pubblica un nuovo incredibile trailer

Netflix ha svelato l’ultimo trailer di Sakamoto Days, in assoluto uno dei nuovi anime più attesi del 2025. L’adattamento anime del manga di Yuto Suzuki è stato annunciato a luglio di quest’anno. Negli ultimi mesi, l’entusiasmo è cresciuto, poiché i fan hanno avuto modo di scoprire nuovi dettaglio come gli annunci del caste le dichiarazioni del regista Masaki Watanabe.

Il trailer più recente è una versione sottotitolata del trailer principale pubblicato a metà novembre. Come i teaser precedenti, il nuovo trailer anticipa la storia di Taro Sakamoto, un sicario in pensione soddisfatto della sua pacifica vita familiare. Ma la sua vita passata si ripresenta, portando al suo cospetto una serie di assassini che lo braccano per riscuotere la taglia di un miliardo di yen sulla sua testa. Sakamoto deve respingere i sicari e proteggere la sua famiglia senza uccidere nessuno.

Sakamoto Days lancia un nuovo trailer della prima stagione anime a un mese dal debutto.

Insieme all’intrigante premessa, il trailer di Sakamoto Days mostra la straordinaria animazione di Studio TMS Entertainment. Non è stato ancora rivelato il numero ufficiale di episodi ma sappiamo che l’anime sarà diviso in due parti. Il primo gruppo di episodi uscirà l’11 gennaio 2025, mentre il secondo seguirà a luglio 2025. Si ritiene (ma non è confermato) che ogni parte conterrà 12 episodi, culminando in una stagione di 24 episodi.

La sinossi ufficiale è la seguente:

“Taro Sakamoto era il sicario definitivo, temuto dai cattivi e ammirato dai sicari. Ma un giorno si innamora e questo lo porterà al matrimonio e a un cambiamento totale della sua vita. Si parla di pensionamento, matrimonio, paternità e aumento di peso. Il tizio paffuto che gestisce il negozio di quartiere è in realtà un ex sicario leggendario! Riuscirà a proteggere la sua famiglia dal pericolo? Preparati a vivere un nuovo tipo di serie comica d’azione!”

Il protagonista Taro Sakamoto sarà doppiato da Tomokazu Sugita. Gli appassionati di anime lo ricorderanno soprattutto per il suo lavoro di Gintama (Gintoka Sakata), Demon Slayer (Gyomei Himejima) e The Seven Deadly Sins (Escanor).

I fan sono comprensibilmente entusiasti per Sakamoto Days, uno dei tanti fantastici nuovi anime che usciranno presto su Netflix.

