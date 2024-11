Sakamoto Days: data di uscita ufficiale dell’anime e altre informazioni

La prima stagione della serie anime di Sakamoto Days è tra le più attese dell’anno prossimo e anche se mancano due mesi al debutto di Tara Sakamoto sul piccolo schermo, l’anime ha già annunciato che la seconda stagione è già in lavorazione e uscirà l’estate dell’anno prossimo. Sakamoto Days è la prossima grande serie manga della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a fare il suo debutto ufficiale nell’adattamento anime l’anno prossimo. Scritto e disegnato da Yuto Suzuki ha preso piede tra i fan sin dal suo debutto e ora sta per raggiungere un livello di popolarità superiore con il debutto della serie anime TV.

Con Sakamoto Days programmato a gennaio 2025 come parte del programma anime invernale, l’anime ha svelato un enorme aggiornamento su cosa i fan possono aspettarsi di vedere dai nuovi episodi e quando potranno guardarli. Il primo importante aggiornamento è che Sakamoto Days debutterà in tutto il mondo su Netflix a partire dall’11 gennaio. Il secondo aggiornamento importante è che è prevista una seconda stagione in uscita nell’estate del 2025.

La prima stagione dell’anime debutterà su Netflix a partire dall’11 gennaio e sarà divisa in due cours. Ciò significa che la serie sarà tecnicamente trattata come due stagioni, anche se sarà più simile a una stagione 1A e 1B. E la seconda metà della stagione di debutto debutterà a luglio 2025. La serie sarà trasmessa in streaming settimanalmente su Netflix.

Masaki Watanabe dirigerà il nuovo anime per TMS Entertainment con Taku Kishimoto che supervisiona le sceneggiature. Yo Moriyama si occupa del character design. Sakamoto Days è sicuramente una delle principali uscite anime da tenere d’occhio quando uscirà a gennaio. Sembra che la serie anime del 2025 stia per partire con il piede giusto, perché questa serie d’azione è diversa da qualsiasi altra cosa mai vista sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. La serie ha come protagonista un sicario di nome Taro Sakamoto, che nel frattempo si è ritirato dall’azione e ha iniziato una vita familiare tranquilla gestendo un minimarket. Ma non passa molto tempo prima che le cose raggiungano nuovi livelli enormi spingendo il protagonista a tornare in azione.

Fonte – Comicbook