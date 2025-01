Black Clover: il manga si avvicina sempre più alla fine nel 2025

Il manga Black Clover di Yuki Tabata è nella sua fase finale, poiché l’arco narrativo in corso è incentrato su Lucius Zogratis, che ha consumato il cuore del diavolo Lucifero e ha ottenuto un potere senza pari. Lucius progetta di rifare il mondo e dichiararsi il Re Mago definitivo. Tuttavia, Asta è determinato a fermare il cattivo e salvare Julius Novachrono nel processo. I due si impegnano in un’intensa battaglia, mettendo l’antimagia contro la Magia del Tempo. L’arco narrativo finale del manga è iniziato nel capitolo 332 e attualmente si concentra sulla lotta tra Yami e Morgen. Uno dei punti salienti di questo arco narrativo è l’epico scontro tra quei due mentre il passato di Nacht torna a perseguitarlo.

Morgen era il fratello maggiore di Nacht e il compagno di Yami durante il loro periodo nella squadra dei Cervi Grigi. Come portatore di Magia della Luce, Morgen era eccezionalmente talentuoso. Tuttavia, il destino aveva in serbo qualcos’altro per il giovane Cavaliere Magico, che morì per proteggere Nacht dalle conseguenze degli esperimenti con la magia del diavolo. Da allora, Nacht si è portato dietro quel senso di colpa e ha voltato pagina, grazie all’aiuto di Yami. Dopo aver preso il controllo del corpo di Julius, Lucius ha resuscitato diversi maghi usando la Magia dell’Anima, tra cui Morgen. I poteri di Lucius gli consentono di controllare i Paladini. Quindi, Morgen, che un tempo era ammirato per la sua virtù e compassione, ora sta combattendo contro le due persone a cui teneva quando era in vita.

Black Clover pubblicherà i capitoli 377 e 378 contemporaneamente il 10 gennaio 2025. Il capitolo 376 si conclude con un colpo di scena mentre Yami infligge un colpo finale a Morgen. Tuttavia, la battaglia non è ancora finita poiché non sappiamo cosa accadrà a Morgen dopo aver subito quel colpo. I prossimi capitoli seguiranno probabilmente le conseguenze della battaglia. Yami e Nacht potrebbero ritrovarsi con un senso di colpa persistente una volta che tutto questo sarà finito. Yami è cresciuto a passi da gigante durante questo combattimento ed è finalmente pronto a porre fine alla battaglia più difficile della sua vita.

Il combattimento è sia fisicamente che emotivamente impegnativo per il capitano della squadra dei Black Bulls. Morgen era una delle poche persone che lo capiva veramente, quindi Yami è combattuto tra il suo dovere di proteggere i suoi compagni e il suo persistente rispetto per Morgen. Mentre i prossimi capitoli potrebbero concludere questo combattimento, la storia continuerà a progredire poiché i Magic Knights devono ancora sconfiggere Lucius. Potremmo vedere altri Magic Knights, in particolare i Black Bulls, occuparsi del resto delle forze di Lucius.

Sebbene il manga sia nella sua fase finale, la data finale non è stata ancora annunciata. Mentre si prevede che si concluda intorno a quest’anno, non ci sono conferme.

Fonte – Comicbook